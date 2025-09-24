З Трампом стався новий конфуз на Генасамблеї ООН (ВІДЕО)

На 80-й сесії Генеральної асамблеї ООН Дональд Трамп знову опинився у центрі уваги не лише завдяки своїй промові, але й через низку курйозних випадків. 79-річний президент США потрапив у незручну ситуацію ще до виступу, а потім і під час своєї промови.

Трамп та Меланія за мить до того, як зламався ескалатор. Фото з відкритих джерел

23 вересня Дональд Трамп виступив на Генасамблеї ООН. Під час промови президент США потрапив у конфуз, коли його телесуфлер перестав працювати.

"Дві речі, які я отримав в ООН: поганий ескалатор і поганий телесуфлер. Дякую. Тепер він працює", — сказав Трамп, який говорив в чотири рази довше замість відведених 15 хвилин.

Спочатку в мережі поширився курйозний випадок з телесуфлером, однак згодом стало доступне відео про перший інцидент з Трампом, який пов’язаний з ескалатором.

Команда Трампа прямувала на виступ на Генасамблеї ООН та підійшла до ескалатора. Спочатку на нього стала Меланія, однак коли на ескалатор поставив ногу Трамп, той миттєво зупинився. Камера зафіксувала реакцію обличчя Трампа на цей момент. Врешті постоявши кілька секунд, Трамп і його команда вирішили піднятися пішки.

Ситуація не залишилася без реакції у США. Ведучий Fox News з іронією прокоментував інцидент, запропонувавши "завдати військовий удар по ООН" у відповідь на несправний ескалатор і телесуфлер.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Емманюель Макрон через Трампа потрапив у конфуз у Нью-Йорку та змушений був пішки йти до французького посольства.

Також "Коментарі" писали про президента Польщі Кароля Навроцького, який спричинив скандал на Генасамблеї ООН через публічне використання снюсу.