Салливана, который верит в русские сказки, здоровые силы США должны выгнать

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Ткачик Олеся
Джейк Салливан, как оказалось, верит в русские народные сказки, суть которых сводится к тому, что Россия ударит по Соединенным Штатам тактическим ядерным оружием, если они начнут предоставлять Украине "много" оружия, отмечает Тарас Загородний.
Джейк Салливан
При этом он напомнил, что именно Салливан уговаривал Украину не бить по российским НПЗ и Новороссийским портам и вдохновенно рассказывал, что США можно верить.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по информации республиканца Майкла Маккола, Джейк Салливан действительно верит в то, что Россия может нанести по территории Соединенных Штатов удар тактическим ядерным оружием, если они начнут более активно помогать Украине и предоставят ей необходимое оружие для победы над агрессором. При этом Маккол отметил, что разведданные свидетельствуют об совершенно противоположном – РФ не намерена применять ядерное оружие, потому что такие действия изменили бы правила игры для всех.
Вместе с тем, Маккол добавил, что подобного Салливану мнения придерживается и американский президент Джо Байден. В вопросе ядерного удара и помощи Украине они якобы даже единомышленники.
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