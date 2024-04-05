Салливана, который верит в русские сказки, здоровые силы США должны выгнать

Джейк Салливан, как оказалось, верит в русские народные сказки, суть которых сводится к тому, что Россия ударит по Соединенным Штатам тактическим ядерным оружием, если они начнут предоставлять Украине "много" оружия, отмечает Тарас Загородний.

Джейк Салливан

"То есть когда Турция сбила самолет, а Путин даже в ответ ничего не сделал. Даже для приличия самолет не сбил в ответ, войны не произошло и ядерного удара. А вот через помощь Украине произойдет именно по США"

, – отметил в Фейсбуке политолог.

При этом он напомнил, что именно Салливан уговаривал Украину не бить по российским НПЗ и Новороссийским портам и вдохновенно рассказывал, что США можно верить.

"Верить можно только в собственную Армию и народ. А удары нужно продолжать с тройной силой. Салливана должны изгнать здоровые силы в США. Чем больше будет ударов – тем быстрее это произойдет"

, – подчеркнул политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по информации республиканца Майкла Маккола, Джейк Салливан действительно верит в то, что Россия может нанести по территории Соединенных Штатов удар тактическим ядерным оружием, если они начнут более активно помогать Украине и предоставят ей необходимое оружие для победы над агрессором. При этом Маккол отметил, что разведданные свидетельствуют об совершенно противоположном – РФ не намерена применять ядерное оружие, потому что такие действия изменили бы правила игры для всех.

Вместе с тем, Маккол добавил, что подобного Салливану мнения придерживается и американский президент Джо Байден. В вопросе ядерного удара и помощи Украине они якобы даже единомышленники.



