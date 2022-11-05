Самая большая атомная подлодка США прибыла в Европу

Американская атомная подлодка USS Rhode Island прибыла в Средиземное море. Субмарина оснащена межконтинентальными баллистическими ракетами Trident II D5, которые могут перевозить ядерные боеголовки. Об этом сообщает на своем сайте ВМС США.

Подводная лодка USS Rhode Island. Фото из открытых источников

Подлодка США Rhode Island прибыла к побережью Гибралтара 1 ноября. Американские чиновники заявляют, что таким образом показывают свою поддержку Европе.

"Визит Rhode Island в порт Гибралтара укрепляет нашу непреклонную преданность нашим союзникам и партнерам в регионе", — сообщил капитан Джон Креддок.

В последний раз, подлодка США останавливалась вблизи Гибралтара более года назад – в июне 2021. Тогда в Средиземное море прибыла USS Alaska.

Итальянское издание La Repubblica утверждает, что лодка может незаметно плавать под водой во многих местах вблизи России. Именно таким образом США передает сигнал президенту России. Также итальянцы сообщают, что Rhode Island может перевозить до 200 ядерных боеголовок. Размер самой субмарины USS Rhode Island составляет 170 м в длину и 13 в ширину. Средняя скорость передвижения составляет более 40 км/ч, а команда состоит из 15 офицеров и 140 военных.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США передали Украине оружие, ранее не финансируемое в пакетах военной помощи. Кроме того, Украина получит дроны-камикадзе, бронетранспортеры и катера.

Также "Комментарии" писали о том, что Иран требует в России в замен на баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты, которые Российская Федерация использует для войны в Украине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!