Саммит Байден-Путин не состоится, Блинкен отменяет встречу с Лавровым: названа причина

Анонсированный ранее саммит Джо Байдена и Владимира Путина на фоне обострившейся ситуации на востоке Украине не состоится. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет "WP". Именно поэтому Госсекретарь США Энтони Блинкен отменил свои переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, назвав их такими, которые не имеют никакого смысла.

Джо Байден и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Так во время общения с представителями масс-медиа Джен Псаки отметила, что при таком отношении, которое сегодня демонстрирует Россия нельзя говорить о том, что дипломатические переговоры могут принести какие-то позитивные результаты. При нынешнем состоянии вещей дипломатия не может быть успешной.

Повторив слова Энтони Блинкена пресс-секретарь Белого дома отметила, что сейчас нецелесообразно проводить переговоры с российской стороной. А поскольку не будет встречи Блинкена с Лавровым, то можно сказать, что и не будет встречи на уровне глав двух государств.

Джен Псаки лаконично ответила на вопрос относительно того, какие действия со стороны России побудили бы Вашингтон вновь говорить о встрече на уровне двух президентов, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины. По мнению Псаки, Россия должна пойти на деэскалацию.

При этом спикер Белого дома уточнила, отмена встречи Блинкена и Байдена еще не означает прекращения дипломатического подхода. Дипломатические контакты сохраняются и диалог в будущем возможен.

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