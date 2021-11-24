Саммит за демократию – США обнародовали список приглашенных стран

Госдеп США опубликовал полный перечень стран, которые приглашены принять участие в виртуальном "Саммите лидеров за демократию". Онлайн-событие состоится 9-10 декабря. Об этом пишет информационное агентство УНИАН.

США - фото из открытых источников





Еще в августе сообщалось, что 9 -10 декабря президент США Джо Байден планирует созвать виртуальный саммит "лидеров за демократию". Этот саммит, говорилось в сообщении Белого дома, "стимулирует обязательства и инициативы по трем основным темам: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией и содействие уважению прав человека".





Согласно опубликованному списку из 110 стран, Россию и Китай к участию в саммите не пригласили. При этом Тайвань входит в число 110 делегаций, приглашенных на "саммит за демократию". Из стран-членов ЕС приглашены все, кроме Венгрии. Союзника США по НАТО — Турцию — участвовать в саммите также не позвали. Однако администрация Байдена пригласила Польшу, Индию и Филиппины. Среди стран бывшего СССР в списке приглашенных Украина, Армения, Грузия, Молдавия, Литва, Латвия и Эстония. Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. В числе участников так же не значится Азербайджан.





Форум призван стать площадкой для "обсуждения вызовов, с которыми сталкивается демократия".





Среди мировых лидеров будут приглашены так же представители гражданского общества и частного сектора для проведения ряда мероприятий, посвященных "разработке конкретных обязательств и результатов для саммита".





Ранее издание "Комментарии" писало что Государственный департамент США ввел санкции против Российской Федерации из-за строительства трубопровода "Северный поток — 2".





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