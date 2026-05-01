Шок в Пентагоне: откуда Трамп все же хочет вывести войска

Заявление президента США Дональда Трампа о возможном сокращении американского военного присутствия в Германии стало полной неожиданностью для Пентагона. Как сообщает Politico, многие в оборонном ведомстве узнали о потенциальных планах не из официальных каналов, а из публикации главы государства в соцсетях.

По словам источников, никакой подготовки к выводу войск не велось, а само заявление застало военных врасплох. Внутри ведомства сейчас пытаются понять, идет ли речь о реальном решении или очередном политическом сигнале. Однако в Вашингтоне не спешат игнорировать слова президента – слишком свежи воспоминания о его прошлых инициативах.

Речь, в частности, идет о распоряжении 2020 года, когда Трамп требовал вывести около 12 тысяч американских военнослужащих из Германии. Тогда этот план так и не был реализован, однако сам факт его появления вызвал серьезное напряжение в отношениях с европейскими союзниками.

На этот раз ситуация может оказаться более серьезной. Во время своего нынешнего срока Трамп усилил жесткую риторику в адрес Европы. Он уже допускал возможность выхода США из НАТО, а также делал резонансные заявления о внешнеполитических амбициях, включая идеи, вызвавшие обеспокоенность среди партнеров.

Эксперты предупреждают: даже если речь пока не идет о конкретном приказе, сам факт подобных сигналов подрывает доверие внутри альянса. Европа рискует столкнуться с новой волной неопределенности в сфере безопасности, где любые шаги Вашингтона могут изменить баланс сил на континенте.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность вывода американского военного контингента из Италии и Испании из-за отказа этих стран поддержать американо-израильскую войну против Ирана. Об этом заявил время общения с представителями СМИ в Белом доме.



