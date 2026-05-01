Найпотужніше озброєння США залишилося безпорадним: чим тепер не зможе хизуватися Трамп

Американський військовий корабель USS Higgins на кілька годин повністю втратив електроживлення та рухомої сили під час операції в Індо-Тихоокеанському регіоні. Про це повідомляє CNN із посиланням на представника Пентагону.

За попередніми даними, причиною інциденту стала "технічна втрата" в електричній системі. Йдеться про серйозну несправність, що супроводжувалася іскронням або задимленням, після чого системи корабля були екстрено знеструмлені.

Військові аналітики наголошують, що подібна ситуація фактично робить сучасний бойовий корабель уразливим. Без електроенергії есмінець втрачає роботу радарів, систем управління та озброєння, перетворюючись на "сліпий та нерухомий об'єкт". На борту в цей момент було близько 300 членів екіпажу.

У Військово-морських силах США повідомили, що аварійні дизельні генератори змогли підтримувати лише базові функції – зв'язок та системи життєзабезпечення. Повне відновлення живлення та рухової установки зайняло кілька годин.

Точне місце події не розкривається. Відомо лише, що інцидент стався у зоні відповідальності Індо-Тихоокеанського командування США – регіоні, що має ключове значення для глобальної безпеки.

Причини збою зараз розслідуються. Експерти зазначають, що подібні технічні інциденти порушують питання про надійність навіть найсучасніших кораблів в умовах потенційних конфліктів, де кожна хвилина вразливості може мати критичні наслідки.

