Найпотужніше озброєння США залишилося безпорадним: чим тепер не зможе хизуватися Трамп

Збій електроніки паралізував бойовий корабель із 300 моряками у стратегічному регіоні

1 травня 2026, 13:06
Кравцев Сергей

Американський військовий корабель USS Higgins на кілька годин повністю втратив електроживлення та рухомої сили під час операції в Індо-Тихоокеанському регіоні. Про це повідомляє CNN із посиланням на представника Пентагону.

За попередніми даними, причиною інциденту стала "технічна втрата" в електричній системі. Йдеться про серйозну несправність, що супроводжувалася іскронням або задимленням, після чого системи корабля були екстрено знеструмлені.

Військові аналітики наголошують, що подібна ситуація фактично робить сучасний бойовий корабель уразливим. Без електроенергії есмінець втрачає роботу радарів, систем управління та озброєння, перетворюючись на "сліпий та нерухомий об'єкт". На борту в цей момент було близько 300 членів екіпажу.

У Військово-морських силах США повідомили, що аварійні дизельні генератори змогли підтримувати лише базові функції – зв'язок та системи життєзабезпечення. Повне відновлення живлення та рухової установки зайняло кілька годин.

Точне місце події не розкривається. Відомо лише, що інцидент стався у зоні відповідальності Індо-Тихоокеанського командування США – регіоні, що має ключове значення для глобальної безпеки.

Причини збою зараз розслідуються. Експерти зазначають, що подібні технічні інциденти порушують питання про надійність навіть найсучасніших кораблів в умовах потенційних конфліктів, де кожна хвилина вразливості може мати критичні наслідки.

Читайте також на порталі "Коментарі" — заява президента США Дональда Трампа про можливе скорочення американської військової присутності в Німеччині стала несподіванкою для Пентагону. Як повідомляє Politico, багато хто в оборонному відомстві дізнався про потенційні плани не з офіційних каналів, а з публікації глави держави в соцмережах.




Джерело: https://edition.cnn.com/2026/05/01/politics/uss-higgins-lost-power-propulsion-hnk
