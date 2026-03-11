«Самолет Судного дня» поднялся в небо над США: что это значит

В небе над Калифорнией был замечен стратегический военный самолет Boeing E‑6B Mercury, который часто называют "самолетом Судного дня". Его появление привлекло внимание на фоне обострения конфликта между США и Ираном. Об этом сообщает Fox26 News.

Самолет Судного дня. Фото: из открытых источников

По данным журналистов, самолет около двух часов выполнял тренировочные маневры в районе Международного аэропорта Фресно-Йосемити. Во время полета экипаж отрабатывал, в частности, имитацию посадки. Представители аэропорта подтвердили, что военный борт действительно совершал маневры вблизи аэродрома.

В то же время жители одного из небольших городков штата опубликовали фотографии летевшего на относительно низкой высоте самолета. Некоторые пользователи соцсетей назвали его появление "тревожным", учитывая напряженную международную ситуацию.

Стоит отметить, что Boeing E-6B Mercury является специализированным самолетом-ретранслятором и воздушным командным пунктом. Его основная функция – обеспечивать связь между национальным командованием США и стратегическими ядерными силами. В частности, борт может передавать сигналы подлодкам с ядерным оружием, которые находятся под водой, используя систему очень низкочастотной связи.

Благодаря возможности дозаправки в воздухе, самолет способен находиться в небе до семи дней. Это позволяет использовать его в качестве мобильного центра управления даже в случае уничтожения наземной инфраструктуры.

E-6B создан на базе гражданского лайнера Boeing 707. Он обеспечивает связь между руководством страны и стратегическими силами, позволяя президенту США и министру обороны отдавать команды бомбардировщикам и ракетным комплексам.

Первый полет этой модификации состоялся в 1998 году. Самолет может перевозить до 22 членов экипажа и используется во время длительных развертываний, иногда продолжающихся до трех недель.

