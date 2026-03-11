«Літак Судного дня» піднявся у небо над США: що це означає

У небі над Каліфорнією помітили стратегічний військовий літак Boeing E‑6B Mercury, який часто називають "літаком Судного дня". Його поява привернула увагу на тлі загострення конфлікту між США та Іран. Про це повідомляє Fox26 News.

Літак Судного дня. Фото: з відкритих джерел

За даними журналістів, літак близько двох годин виконував тренувальні маневри у районі Міжнародний аеропорт Фресно-Йосеміті. Під час польоту екіпаж відпрацьовував зокрема імітацію посадки. Представники аеропорту підтвердили, що військовий борт дійсно здійснював маневри поблизу летовища.

Водночас мешканці одного з невеликих містечок штату опублікували фотографії літака, який летів на відносно низькій висоті. Деякі користувачі соцмереж назвали його появу "тривожною", враховуючи напружену міжнародну ситуацію.

Варто зазначити, Boeing E-6B Mercury є спеціалізованим літаком-ретранслятором і повітряним командним пунктом. Його основна функція – забезпечувати зв’язок між національним командуванням США та стратегічними ядерними силами. Зокрема, борт може передавати сигнали підводним човнам із ядерною зброєю, які перебувають під водою, використовуючи систему дуже низькочастотного зв’язку.

Завдяки можливості дозаправлення у повітрі літак здатний перебувати в небі до семи днів. Це дозволяє використовувати його як мобільний центр управління навіть у разі знищення наземної інфраструктури.

E-6B створений на базі цивільного лайнера Boeing 707. Він забезпечує зв’язок між керівництвом країни та стратегічними силами, дозволяючи президенту США і міністру оборони віддавати команди бомбардувальникам та ракетним комплексам.

Перший політ цієї модифікації відбувся у 1998 році. Літак може перевозити до 22 членів екіпажу і використовується під час тривалих розгортань, які інколи тривають до трьох тижнів.

