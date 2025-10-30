logo_ukra

Медведєв пригрозив зброєю Судного дня та зникненням однієї країни НАТО
commentss НОВИНИ Всі новини

Медведєв пригрозив зброєю Судного дня та зникненням однієї країни НАТО

Дмитро Медведєв погрожує зникненням Бельгії через застосування ядерної зброї Росією.

30 жовтня 2025, 08:57
Автор:
avatar

Slava Kot

Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв назвав російську ядерну торпеду "Посейдон" — "зброєю Судного дня". За його словами, вона зможе повністю знищити таку країну, як Бельгія.

Медведєв пригрозив зброєю Судного дня та зникненням однієї країни НАТО

Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел

Після слів російського диктатора Володимира Путіна про "величезний успіх" під час випробувань ядерного апарату "Посейдон", Дмитро Медведєв на своїй англомовній сторінці в X назвав цю торпеду "зброєю Судного дня".

"Вітаю всіх друзів Росії (і особливо безглуздого міністра оборони Бельгії) з успішним випробуванням підводного безпілотника "Посейдон" з ядерним двигуном. На відміну від "Буревісника", "Посейдон" можна вважати справжньою зброєю Судного дня" — написав Медведєв.

У коментарях під дописом російського політика один з користувачів написав, що "Посейдон" потребує додаткових випробувань і запропонував Бельгію, як полігон для цього. У відповідь Медведєв заявив, що "тоді Бельгія зникне…".

Таким чином Медведєв відреагував на слова міністра оборони Бельгії Тео Франкена, який попередив РФ, що у разі російської атаки на Брюссель, НАТО "зітре Москву з лиця землі".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Росії відреагували на погрозу НАТО стерти Москву з лиця землі. За словами російського посольства заява бельгійського міністра була "абсолютно ненормальна".

Також "Коментарі" писали, що британський аналітик Роджер Бойєс зробив тривожний прогноз, що без нової хвилі фінансової допомоги Україна може не витримати зиму. За його словами, Кремль спробує зробити цю зиму "пекельною для українців", а Захід може не надати достатньої допомоги.




Джерело: https://x.com/MedvedevRussiaE/status/1983608071952986315
