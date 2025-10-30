Медведєв пригрозив зброєю Судного дня та зникненням однієї країни НАТО

Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв назвав російську ядерну торпеду "Посейдон" — "зброєю Судного дня". За його словами, вона зможе повністю знищити таку країну, як Бельгія.

Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел

Після слів російського диктатора Володимира Путіна про "величезний успіх" під час випробувань ядерного апарату "Посейдон", Дмитро Медведєв на своїй англомовній сторінці в X назвав цю торпеду "зброєю Судного дня".

"Вітаю всіх друзів Росії (і особливо безглуздого міністра оборони Бельгії) з успішним випробуванням підводного безпілотника "Посейдон" з ядерним двигуном. На відміну від "Буревісника", "Посейдон" можна вважати справжньою зброєю Судного дня" — написав Медведєв.

У коментарях під дописом російського політика один з користувачів написав, що "Посейдон" потребує додаткових випробувань і запропонував Бельгію, як полігон для цього. У відповідь Медведєв заявив, що "тоді Бельгія зникне…".

Таким чином Медведєв відреагував на слова міністра оборони Бельгії Тео Франкена, який попередив РФ, що у разі російської атаки на Брюссель, НАТО "зітре Москву з лиця землі".

