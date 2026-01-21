Самолет Трампа, летевший в Давос, вернулся в США: что произошло

Самолет президента США Дональда Трампа, летевший на Всемирный экономический форум в Давосе, вернулся обратно в Соединенные Штаты по причине неисправности. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"По информации источника, знакомого с ситуацией, самолет Air Force One возвращается на объединенную базу Эндрюс из-за технической неисправности", — пишет издание.

Авторы материала добавили, что как ожидается, Трамп по-прежнему отправится в Давос. Для этого он планирует воспользоваться запасным рейсом.

Чуть позже издание выпустило еще одну публикацию, в которой говорилось, что борт Air Force One успешно приземлился, а Трамп и сопровождающие его лица разделятся на два самолета меньшего размера.

Напомним, что Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария) стартовал в понедельник, 19 января, и продлится до 23 января.

На этом мероприятии соберутся около 3000 участников из более 130 стран, включая делегацию Украины, которая будет представлена на самом высоком уровне.

