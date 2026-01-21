logo

Главная Новости Мир США Самолет Трампа, летевший в Давос, вернулся в США: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

Самолет Трампа, летевший в Давос, вернулся в США: что произошло

Самолет, на котором Трамп летел в Давос, вернулся в США из-за технической неисправности

21 января 2026, 07:12
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Самолет президента США Дональда Трампа, летевший на Всемирный экономический форум в Давосе, вернулся обратно в Соединенные Штаты по причине неисправности. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".

Самолет Трампа, летевший в Давос, вернулся в США: что произошло

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"По информации источника, знакомого с ситуацией, самолет Air Force One возвращается на объединенную базу Эндрюс из-за технической неисправности", — пишет издание.

Авторы материала добавили, что как ожидается, Трамп по-прежнему отправится в Давос. Для этого он планирует воспользоваться запасным рейсом.

Чуть позже издание выпустило еще одну публикацию, в которой говорилось, что борт Air Force One успешно приземлился, а Трамп и сопровождающие его лица разделятся на два самолета меньшего размера.

Напомним, что Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария) стартовал в понедельник, 19 января, и продлится до 23 января.

На этом мероприятии соберутся около 3000 участников из более 130 стран, включая делегацию Украины, которая будет представлена на самом высоком уровне.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп анонсировал проведение отдельной встречи в Давосе по Гренландии. Это произошло после телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в посте в соцсети Truth Social.

Дональд Трамп отметил, что во время разговора с генсеком НАТО он согласился организовать встречу с участием разных сторон в рамках Всемирного экономического форума в Швейцарии. Главной темой станет ситуация вокруг Гренландии.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина является непосредственным участником переговорного процесса по завершению полномасштабной войны, развязанной Россией, и в этом направлении уже есть ощутимое продвижение. Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов во время панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе.




