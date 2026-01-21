Літак Трампа, що летів у Давос, повернувся до США: що сталося

Літак президента США Дональда Трампа, який летів на Всесвітній економічний форум у Давосі, повернувся назад до Сполучених Штатів через несправність. Як повідомляє портал "Коментарі", про це інформує "CNN".

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"За інформацією джерела, знайомого із ситуацією, літак Air Force One повертається на об'єднану базу Ендрюс через технічну несправність", — пише видання.

Автори матеріалу додали, що, як очікується, Трамп, як і раніше, вирушить до Давосу. Для цього він планує скористатися запасним рейсом.

Трохи пізніше видання випустило ще одну публікацію, в якій говорилося, що борт Air Force One успішно приземлився, а Трамп і особи, що його супроводжують, розділяться на два літаки меншого розміру.

Нагадаємо, що Всесвітній економічний форум у Давосі (Швейцарія) стартував у понеділок, 19 січня, і триватиме до 23 січня.

На цьому заході зберуться близько 3000 учасників із понад 130 країн, включаючи делегацію України, яка буде представлена на найвищому рівні.

