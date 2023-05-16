logo

BTC/USD

27051.98

ETH/USD

1820.67

LTC/USD

89.85

USD/UAH

37.53

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Самый большой в мире военный корабль начал свою миссию
commentss НОВОСТИ Все новости

Самый большой в мире военный корабль начал свою миссию

Американский авианосец USS Gerald R. Ford начал свою первую полноценную миссию. Куда направят военный корабль США.

сегодня, 17:56
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot








После многих месяцев испытаний, подготовки и пробных путешествий крупнейший в мире авианосец USS Gerald R. Ford (Джеральд Р. Форд) начал свою первую полноценную миссию в составе ВМС США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Youtube ВМС США.

Самый большой в мире военный корабль начал свою миссию

Авианосец USS Gerald R. Ford. Фото с открытых источников

Авианосцы – это не только гордость любой армии, но и корабли, которые обычно являются доказательством силы данного флота. С помощью этих кораблей страны могут расширять сферу своего влияния на другие территории, поэтому их строят сильнейшие армии мира, и США занимают здесь самые высокие места, ведь создали крупнейший авианосец в мире.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


В связи с первой полноценной миссией авианосца USS Gerald R. Ford ВМС США подготовили специальный видеоролик, где можно наблюдать, как авианосец готовился к этому моменту.

Согласно заявлению Пентагона, авианосец приступил к выполнению своей миссии как корабль, командующий ударной группой, состоящей из эскадренного эсминца, ракетного крейсера и трех эсминцев. Затем ударная группа соединится с 6-м флотом ВМС США для защиты интересов США и их союзников в Европе и Африке.

USS Gerald R. Ford – первый авианосец класса "Форд" и первый американский авианосец нового класса за более 40 лет. Эти корабли впоследствии заменят авианосцы класса "Нимиц". Новый авианосец имеет длину 337 метров, а ширина достигает 78 метров. Американский авианосец способен развивать скорость около 55 км/ч и оснащен двумя ядерными двигателями. Боевой корабль включает 4660 военных и обслуживающего персонала. На борту USS Gerald R. Ford можно разместить 90 самолетов, вертолетов и беспилотников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Турция спустила на воду первый авианосец.

Также "Комментарии" писали, что Бразилия утопила свой главный авианосец.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=d_OxG8KGsW0&ab_channel=U.S.Navy
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!