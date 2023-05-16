Самый большой в мире военный корабль начал свою миссию



















После многих месяцев испытаний, подготовки и пробных путешествий крупнейший в мире авианосец USS Gerald R. Ford (Джеральд Р. Форд) начал свою первую полноценную миссию в составе ВМС США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Youtube ВМС США.



Авианосец USS Gerald R. Ford. Фото с открытых источников

Авианосцы – это не только гордость любой армии, но и корабли, которые обычно являются доказательством силы данного флота. С помощью этих кораблей страны могут расширять сферу своего влияния на другие территории, поэтому их строят сильнейшие армии мира, и США занимают здесь самые высокие места, ведь создали крупнейший авианосец в мире.

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В связи с первой полноценной миссией авианосца USS Gerald R. Ford ВМС США подготовили специальный видеоролик, где можно наблюдать, как авианосец готовился к этому моменту.

Согласно заявлению Пентагона, авианосец приступил к выполнению своей миссии как корабль, командующий ударной группой, состоящей из эскадренного эсминца, ракетного крейсера и трех эсминцев. Затем ударная группа соединится с 6-м флотом ВМС США для защиты интересов США и их союзников в Европе и Африке.

USS Gerald R. Ford – первый авианосец класса "Форд" и первый американский авианосец нового класса за более 40 лет. Эти корабли впоследствии заменят авианосцы класса "Нимиц". Новый авианосец имеет длину 337 метров, а ширина достигает 78 метров. Американский авианосец способен развивать скорость около 55 км/ч и оснащен двумя ядерными двигателями. Боевой корабль включает 4660 военных и обслуживающего персонала. На борту USS Gerald R. Ford можно разместить 90 самолетов, вертолетов и беспилотников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Турция спустила на воду первый авианосец.

Также "Комментарии" писали, что Бразилия утопила свой главный авианосец.