Самый популярный ютубер мира готов поучаствовать в выборах президента США: какое условие

Ютубер MrBeast вызвал большой резонанс своим новым недавним заявлением. Популярный инфлюэнсер сообщил, что готов принять участие в выборах президента США. Однако, чтобы баллотироваться на пост лидера страны, для MrBeast должно быть выполнено одно условие.



Ютубер MrBeast может поучаствовать в выборах в США. Фото из открытых источников

26-летний Джеймс Дональдсон, более известный под псевдонимом MrBeast, после дебатов между 78-летним Дональдом Трампом и 81-летним Джо Байденом заявил, что присоединился бы к президентской гонке. Условием этого стало бы снятие или уменьшение возрастных ограничений для избрания на пост президента США.

"Если мы снизим возраст для баллотирования в президенты, я приму участие в гонке", — написал MrBeast в социальной сети X.

За три дня сообщение MrBeast собрало 30 млн просмотров и более полумиллиона лайков. Поклонники считают, что ютубер мог бы стать серьезным конкурентом для втрое старше его кандидатов в президенты.

Джеймс Дональдсон пока не имеет права баллотироваться на пост президента из-за возрастных ограничений, установленных Конституцией США – 35 лет.

Это не в первый раз, когда MrBeast рассказал о своем желании стать президентом США. В 2022 году американец заявил, что в лет 40-50 мог бы принять участие в президентской гонке. По его словам, так он мог бы "делать то, что самое лучшее для людей".

MrBeast – самый популярный в мире ютубер, который на 9 июля имеет 299 млн подписчиков. Первую популярность Дональдсону принесло видео, на котором он считает до 100 тыс. Далее MrBeast получил славу выполняя необычные задания, тратил много денег или раздавал подарки. Значительную часть его видео составляют те, где он устраивает соревнования с большим призовым фондом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 10 самых популярных аккаунтах в TikTok. Среди лидеров также оказался MrBeast.

Также "Комментарии" писали о том, что Байден после поражения на президентских дебатах принял решение о выборах.