Санкции против России оказались под угрозой: Сенат США резко изменил позицию

В Сенате США продолжается борьба вокруг одного из самых жестких санкционных законопроектов против России. Документ, над которым более года работал покойный сенатор Линдси Грэм, пользуется широкой двухпартийной поддержкой, однако его принятие затягивается из-за споров о полномочиях президента Дональда Трампа в сфере торговой политики. Об этом сообщает The Washington Times.

Сенат США. Фото: из открытых источников

Во время процедурных голосований законопроект поддержали свыше 80 сенаторов, тогда как против выступили лишь 12. Такой результат рассматривается как сигнал о сохранении поддержки Украины со стороны американского Конгресса, несмотря на политические разногласия.

Главным предметом споров стали положения, позволяющие президенту США вводить высокие пошлины против стран, продолжающих закупать российскую нефть и газ. Часть демократов считает, что подобные механизмы могут превратиться в инструмент политического давления.

Сенатор Элизабет Уоррен заявила, что такие полномочия позволят Белому дому произвольно менять тарифную политику, поощряя одни государства и наказывая другие. Республиканец Рэнд Пол, несмотря на поддержку санкций против Москвы, также проголосовал против документа. По его мнению, новые тарифы способны нанести серьезный удар по мировой экономике, а их последствия могут быть сопоставимы с повышением налоговой нагрузки примерно на 500 млрд долларов.

Авторы инициативы уже пошли на уступки. Сенатор Ричард Блюменталь сообщил, что окончательная редакция предусматривает исключения для государств, сокращающих импорт российского газа, а также для стран с небольшой долей закупок, чтобы избежать давления на европейских союзников Вашингтона.

Несмотря на разногласия, руководство Сената рассчитывает найти компромисс и вынести документ на окончательное голосование до начала августовских парламентских каникул. В Демократической партии подчеркивают, что поддержка Украины остается неизменным приоритетом, а усиление санкционного давления на Кремль необходимо независимо от внутриполитических споров.

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