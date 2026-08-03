Санкції проти Росії опинилися під загрозою: Сенат США різко змінив позицію

У Сенаті США триває боротьба навколо одного із найжорсткіших санкційних законопроектів проти Росії. Документ, над яким понад рік працював покійний сенатор Ліндсі Грем, користується широкою двопартійною підтримкою, проте його ухвалення затягується через суперечки щодо повноважень президента Дональда Трампа у сфері торгової політики. Про це повідомляє The Washington Times.

Сенат США Фото: з відкритих джерел

Під час процедурних голосувань законопроект підтримали понад 80 сенаторів, тоді як проти виступили лише 12. Такий результат розглядається як сигнал щодо збереження підтримки України з боку американського Конгресу, незважаючи на політичні розбіжності.

Головним предметом суперечок стали положення, що дозволяють президенту США вводити високі мита проти країн, які продовжують закуповувати російську нафту та газ. Частина демократів вважає, що такі механізми можуть перетворитися на інструмент політичного тиску.

Сенатор Елізабет Уоррен заявила, що такі повноваження дозволять Білому дому довільно змінювати тарифну політику, заохочуючи одні держави та караючи інші. Республіканець Ренд Пол, незважаючи на підтримку санкцій проти Москви, також проголосував проти документу. На його думку, нові тарифи здатні завдати серйозного удару по світовій економіці, а їхні наслідки можуть бути порівняні з підвищенням податкового навантаження приблизно на 500 млрд. доларів.

Автори ініціативи вже пішли на поступки. Сенатор Річард Блюменталь повідомив, що остаточна редакція передбачає винятки для держав, які скорочують імпорт російського газу, а також для країн із невеликою часткою закупівель, щоб уникнути тиску на європейських союзників Вашингтона.

Попри розбіжності, керівництво Сенату розраховує знайти компроміс та винести документ на остаточне голосування до початку серпневих парламентських канікул. У Демократичній партії наголошують, що підтримка України залишається незмінним пріоритетом, а посилення санкційного тиску на Кремль необхідне незалежно від внутрішньополітичних суперечок.

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