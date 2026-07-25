Санкции против России зависли в Конгрессе: что теперь говорит Трамп

Продвижение нового масштабного пакета санкций против России в Конгрессе США оказалось под угрозой из-за разногласий вокруг полномочий президента Дональда Трампа. Как сообщает The New York Times, главным камнем преткновения стал вопрос о том, кто должен контролировать введение и отмену новых торговых пошлин.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Законопроект, над которым более года работал покойный сенатор Линдси Грэм вместе с группой законодателей, предусматривает серьезное усиление экономического давления на Москву. Документ предполагает ограничения против российских чиновников, банковского сектора, государственных компаний и энергетических проектов. Кроме того, предлагается ввести тарифы до 100% в отношении стран, продолжающих закупать российскую нефть, газ и другие энергоносители. На ранних этапах обсуждения размер пошлин предлагалось установить на уровне до 500%.

Однако именно механизм применения этих мер вызвал ожесточенные споры. Республиканцы считают, что президент должен иметь возможность самостоятельно вводить, изменять и отменять тарифы без дополнительного одобрения Конгресса. Демократы выступают категорически против, заявляя, что подобный подход значительно расширит полномочия главы государства в сфере внешней торговли.

По информации издания, позиция демократов стала значительно жестче после того, как администрация Трампа активизировала собственную тарифную политику. В партии считают, что Белый дом уже выходит за рамки полномочий, предусмотренных Конституцией, поэтому не намерены предоставлять президенту дополнительные рычаги влияния.

Палата представителей уже ушла на летние каникулы, не успев вынести законопроект на голосование. Теперь надежды сторонников санкций связаны с Сенатом, который может рассмотреть инициативу уже на следующей неделе. Несмотря на политический тупик, один из авторов документа, сенатор Ричард Блюменталь, заявил, что еще никогда принятие закона не было настолько близким.

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