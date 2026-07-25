Санкції проти Росії зависли у Конгресі: що тепер говорить Трамп

Просування нового масштабного пакету санкцій проти Росії в Конгресі США опинилося під загрозою через суперечки навколо повноважень президента Дональда Трампа. Як повідомляє The New York Times, головним каменем спотикання стало питання про те, хто має контролювати введення та скасування нових торгових мит.

Санкції проти Росії. Фото: з відкритих джерел

Законопроект, над яким понад рік працював покійний сенатор Ліндсі Грем разом із групою законодавців, передбачає серйозне посилення економічного тиску на Москву. Документ передбачає обмеження проти російських чиновників, банківського сектора, державних компаній та енергетичних проектів. Крім того, пропонується запровадити тарифи до 100% щодо країн, які продовжують закуповувати російську нафту, газ та інші енергоносії. На ранніх етапах обговорення розмір мит пропонувалося встановити лише на рівні до 500%.

Проте саме механізм застосування цих заходів спричинив запеклі суперечки. Республіканці вважають, що президент повинен мати можливість самостійно вводити, змінювати та скасовувати тарифи без додаткового схвалення Конгресу. Демократи виступають категорично проти, заявляючи, що такий підхід значно розширить повноваження глави держави у сфері зовнішньої торгівлі.

За інформацією видання, позиція демократів стала значно жорсткішою після того, як адміністрація Трампа активізувала власну тарифну політику. У партії вважають, що Білий дім уже виходить за межі повноважень, передбачених Конституцією, тому не мають наміру надавати президенту додаткові важелі впливу.

Палата представників уже пішла на літні канікули, не встигнувши винести законопроект на голосування. Тепер надії прихильників санкцій пов'язані із Сенатом, який може розглянути ініціативу вже наступного тижня. Незважаючи на політичний глухий кут, один із авторів документа, сенатор Річард Блюменталь, заявив, що ще ніколи ухвалення закону не було настільки близьким.

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