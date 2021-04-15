Санкции США против России: какие могут быть последствия у решения Байдена

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Татьяна Веремеева
Президент США Джо Байден ввел очередной пакет санкций против России, которым ввел сразу несколько ограничений. Примечательно, что недавно Байден и Путин по телефону говорили об Украине. Что значит подобный ход Вашингтона и какие могут быть последствия – "Комментарии" разбирались вместе с экспертами.
Последствия санкций США против России. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно считает, что санкции были вполне прогнозируемыми. Более того, Байден во время телефонного разговора с Путиным 13 апреля мог предупредить об этом. Эксперт не исключает, что разыгрываемый сейчас МИД РФ спектакль в стиле "мы ответим, да еще и как" – это именно спектакль.
"Администрация президента Байдена сразу озвучила, изучит направления, за которые против России могут ввести санкции, если данная информация подтвердится: вмешательство в американские выборы; кибератаки с использованием SolarWinds; плата со стороны государства РФ талибам за убийство американских солдат. В марте США уже ввели новые экспортные ограничения в отношении РФ, мотивировав их использованием Россией химического оружия. А именно – яда "Новичок", который использовался российскими спецслужбами против Сергея и Юлии Скрипаль, а также Алексея Навального. В данный момент введены санкции за кибератаки и вмешательство в выборы", – отмечает Олеся Яхно.
Санкции достаточно серьезные. США высылают 10 российских дипломатов; вводят санкции против 32 российских физических лиц и организации 6 российских технологических компаний. И против российского госдолга (с 14 июня финансовым учреждениям США запрещено покупать при первичном размещении российские гособлигации).
"Происходящее не исключает возможности двусторонней встречи в формате Байден-Путин. Возможно, даже ускорит ее проведение. Запад так устроен, он даже при жестких мерах оставляет люфт для общения. Помним, к примеру, недавний визит главы дипломатии ЕС Жозепа Боррель в Москву, где ему строили холодные прием. Тот визит вызвал массу критики, но продемонстрировал, что Европа не закрыла дверь для России. Другое дело, что российское руководство закрывается от всех и вся, ведя страну к полной изоляции – и вовсе не из-за пандемии", – поясняет Олеся Яхно.
По мнению аналитика, Россия в традиционном для себя стиле будет играть мускулами и разыгрывать сценку "мы такие сильные, потому нас боятся – и вводят против нас санкции". Но на самом деле ситуация в РФ сложная, а с санкциями, похоже, продолжение следует, резюмирует Олеся Яхно.
По мнению политолога Виктора Тарана, нынешнее руководство США прекрасно понимает, что необходимо утихомирить "убийцу", как Путина назвал Байден, который трясет ядерной дубинкой и плодит конфликты по всему миру.
"США нужно это делать, иначе они утратят имидж мирового жандарма, который борется со злом. Имидж, который пошатнулся при Трампе и может окончательно рухнуть, если РФ начнет эскалацию в Украине, а США ничего не сделают. Именно поэтому Штаты работают сейчас на опережение, демонстрируя миру, кто здесь главный", – считает Виктор Таран.
По его словам, новые санкции станут самыми серьезными за все предыдущие годы.
"Они касаются непосредственного вмешательства России в американские выборы. И это четкий сигнал не только РФ, но и Китаю, Ирану, другим странам, составляющим сейчас т.н. "ось зла". Сигнал четкий и понятный – если кто-то будет вмешиваться во внутренние дела Америки, расплата будет пусть не всегда быстрой, но – жесткой и неотвратимой", – подчеркивает политолог.
По его словам, особенный удар пришелся по РФ в связи с санкциями против российского госдолга.
"Согласно данным Счетной палаты, в корона-кризисный 2020 год госдолг России за вырос на 5,4 трлн руб., или на 39,9%, до почти 19 трлн руб. и составил 17,8% от ВВП. При этом внутренний долг вырос на 4,6 трлн руб. (до 14,8 трлн руб), а внешний долг в иностранной валюте вырос – на $1,9 млрд (до $56,8 млрд). Введенные санкции, по сути, блокируют россиянам доступ к внешним заимствованиям для погашения долга. Остаются два пути – за счет и без того истощенного Стабилизационного фонда или за счет внутренних заимствований. Каждый из них – тупиковый. Это дает передышку от 3 до 5 лет, а потом процессы будут уже неотвратимы. Экономика будет стремительно рушиться", – поясняет эксперт.
Он считает, что Байден таким образом резко поднял ставки накануне возможной встречи с Путиным.
"В данный момент ему четко показали, что армия-то у РФ есть, но она – не ровня силам НАТО. К тому же, в экономическом плане Россия уже обескровлена, – отмечает Виктор Таран. – И продолжает слабеть. Теперь весь мир будет смотреть, как и чем Путин на это ответит".
Напомним, председатель ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что властям Евросоюза и США следует ужесточить санкции в отношении России в случае эскалации ситуации на Донбассе или ухудшение здоровья российского оппозиционера Алексея Навального, который отбывает срок в колонии.
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