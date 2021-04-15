Санкции США против России: какие могут быть последствия у решения Байдена

Президент США Джо Байден ввел очередной пакет санкций против России, которым ввел сразу несколько ограничений. Примечательно, что недавно Байден и Путин по телефону говорили об Украине. Что значит подобный ход Вашингтона и какие могут быть последствия – "Комментарии" разбирались вместе с экспертами.



Последствия санкций США против России. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Санкции США против РФ были прогнозированы

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно считает, что санкции были вполне прогнозируемыми. Более того, Байден во время телефонного разговора с Путиным 13 апреля мог предупредить об этом. Эксперт не исключает, что разыгрываемый сейчас МИД РФ спектакль в стиле "мы ответим, да еще и как" – это именно спектакль.

"Администрация президента Байдена сразу озвучила, изучит направления, за которые против России могут ввести санкции, если данная информация подтвердится: вмешательство в американские выборы; кибератаки с использованием SolarWinds; плата со стороны государства РФ талибам за убийство американских солдат. В марте США уже ввели новые экспортные ограничения в отношении РФ, мотивировав их использованием Россией химического оружия. А именно – яда "Новичок", который использовался российскими спецслужбами против Сергея и Юлии Скрипаль, а также Алексея Навального. В данный момент введены санкции за кибератаки и вмешательство в выборы", – отмечает Олеся Яхно.

Санкции достаточно серьезные. США высылают 10 российских дипломатов; вводят санкции против 32 российских физических лиц и организации 6 российских технологических компаний. И против российского госдолга (с 14 июня финансовым учреждениям США запрещено покупать при первичном размещении российские гособлигации).

"Происходящее не исключает возможности двусторонней встречи в формате Байден-Путин. Возможно, даже ускорит ее проведение. Запад так устроен, он даже при жестких мерах оставляет люфт для общения. Помним, к примеру, недавний визит главы дипломатии ЕС Жозепа Боррель в Москву, где ему строили холодные прием. Тот визит вызвал массу критики, но продемонстрировал, что Европа не закрыла дверь для России. Другое дело, что российское руководство закрывается от всех и вся, ведя страну к полной изоляции – и вовсе не из-за пандемии", – поясняет Олеся Яхно.

По мнению аналитика, Россия в традиционном для себя стиле будет играть мускулами и разыгрывать сценку "мы такие сильные, потому нас боятся – и вводят против нас санкции". Но на самом деле ситуация в РФ сложная, а с санкциями, похоже, продолжение следует, резюмирует Олеся Яхно.

Самые серьезные санкции против РФ

По мнению политолога Виктора Тарана, нынешнее руководство США прекрасно понимает, что необходимо утихомирить "убийцу", как Путина назвал Байден, который трясет ядерной дубинкой и плодит конфликты по всему миру.

"США нужно это делать, иначе они утратят имидж мирового жандарма, который борется со злом. Имидж, который пошатнулся при Трампе и может окончательно рухнуть, если РФ начнет эскалацию в Украине, а США ничего не сделают. Именно поэтому Штаты работают сейчас на опережение, демонстрируя миру, кто здесь главный", – считает Виктор Таран.

По его словам, новые санкции станут самыми серьезными за все предыдущие годы.

"Они касаются непосредственного вмешательства России в американские выборы. И это четкий сигнал не только РФ, но и Китаю, Ирану, другим странам, составляющим сейчас т.н. "ось зла". Сигнал четкий и понятный – если кто-то будет вмешиваться во внутренние дела Америки, расплата будет пусть не всегда быстрой, но – жесткой и неотвратимой", – подчеркивает политолог.

По его словам, особенный удар пришелся по РФ в связи с санкциями против российского госдолга.

"Согласно данным Счетной палаты, в корона-кризисный 2020 год госдолг России за вырос на 5,4 трлн руб., или на 39,9%, до почти 19 трлн руб. и составил 17,8% от ВВП. При этом внутренний долг вырос на 4,6 трлн руб. (до 14,8 трлн руб), а внешний долг в иностранной валюте вырос – на $1,9 млрд (до $56,8 млрд). Введенные санкции, по сути, блокируют россиянам доступ к внешним заимствованиям для погашения долга. Остаются два пути – за счет и без того истощенного Стабилизационного фонда или за счет внутренних заимствований. Каждый из них – тупиковый. Это дает передышку от 3 до 5 лет, а потом процессы будут уже неотвратимы. Экономика будет стремительно рушиться", – поясняет эксперт.

Он считает, что Байден таким образом резко поднял ставки накануне возможной встречи с Путиным.

"В данный момент ему четко показали, что армия-то у РФ есть, но она – не ровня силам НАТО. К тому же, в экономическом плане Россия уже обескровлена, – отмечает Виктор Таран. – И продолжает слабеть. Теперь весь мир будет смотреть, как и чем Путин на это ответит".

Напомним, председатель ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что властям Евросоюза и США следует ужесточить санкции в отношении России в случае эскалации ситуации на Донбассе или ухудшение здоровья российского оппозиционера Алексея Навального, который отбывает срок в колонии.

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