Вашингтон поставил Москве одно условие после введения новых санкций против России

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что недавнее решение администрации Дональда Трампа ввести новые санкции против России не означает отказ Вашингтона от дипломатического диалога. По его словам, Соединенные Штаты готовы продолжать контакты с Москвой, если появится возможность продвижения мирного процесса для окончания войны в Украине.

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото из открытых источников

Как сообщает CNN, Марко Рубио сказал, что шаг Белого дома ввести санкции против России не должен стать неожиданностью для Кремля.

"Президент неоднократно предупреждал уже несколько месяцев, что в какой-то момент ему придется что-то сделать, если с мирным соглашением не будет прогресса. Сегодня он решил что-то сделать", — сказал Рубио.

Вашингтон объяснил это решение тем, что Москва, несмотря на неоднократные сигналы, не продемонстрировала готовность серьезно отнестись к мирным инициативам президента Трампа.

Однако Рубио отметил, что, несмотря на новые экономические меры, США не закрывают каналов для переговоров с РФ.

"Мы все еще хотели бы встреч с российской стороной… У меня был хороший разговор с главой МИД Лавровым, и мы еще вернемся к ней. Мы всегда будем заинтересованы во взаимодействии, если есть возможность достичь мира", — добавил Рубио.

22 октября США впервые за время второй каденции Дональда Трампа ввели новые масштабные ограничения против российского энергетического сектора. Под санкции попали нефтяные гиганты "ЛУКойл" и "Роснефть", а также ряд их дочерних компаний.

