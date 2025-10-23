logo_ukra

BTC/USD

108752

ETH/USD

3837.51

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

48.37

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Санкції Трампа проти Роснефті і Лукойла не єдиний сюрприз: є ще приємна новина для України
commentss НОВИНИ Всі новини

Санкції Трампа проти Роснефті і Лукойла не єдиний сюрприз: є ще приємна новина для України

Комітет із закордонних відносин Сенату США теж підтримав три важливі ініціативи проти РФ

23 жовтня 2025, 08:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Вчорашній день у Вашингтоні приніс Україні кілька дійсно хороших новин. Вперше за другої каденції Трампа США запровадили нові санкції проти Росії. Під удар потрапили дві найбільші нафтові компанії РФ, які годують воєнну машину Кремля — Роснефть і Лукойл. Проте є також позитивні новини з Конгресу. Про це розповів журналіст Голосу Америки Остап Яриш.

Санкції Трампа проти Роснефті і Лукойла не єдиний сюрприз: є ще приємна новина для України

Сенат США Фото: з відкритих джерел

"Комітет із закордонних відносин Сенату підтримав три ключові законопроєкти, які стосуються України. Перший — про визнання Росії державою-спонсоркою тероризму через депортацію українських дітей. Другий — про використання заморожених російських активів на користь України. І третій — санкції проти китайських компаній, які допомагають Росії товарами подвійного призначення", – розповів журналіст.

За його словами, усі ініціативи мають двопартійну підтримку. Тепер їх мають спрямувати на загальне голосування — після того, коли закінчиться шатдаун.

Щодо Томагавків, то Остап Яриш говорить, що ситуація поки без змін. Дональд Трамп заявив, що це потужні системи, які дуже складно опанувати, і для цього потрібне довготривале навчання. Але ці аргументи ми вже чули раніше: щодо Джавелінів, Хаймарсів, Петріотів та F-16.

Читайте також на порталі "Коментарі" — адміністрація Дональда Трампа без гучних анонсів ввела санкції проти двох найбільших енергетичних компаній Росії — "Роснефти" та "Лукойлу", які експерти називають "двигунами, які перекачують гроші через військові вени Кремля". Це справжній "удар під дих" для військової економіки путінського режиму. Як передає портал "Коментарі", про це пише Sky News.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини