Санкції Трампа проти Роснефті і Лукойла не єдиний сюрприз: є ще приємна новина для України

Вчорашній день у Вашингтоні приніс Україні кілька дійсно хороших новин. Вперше за другої каденції Трампа США запровадили нові санкції проти Росії. Під удар потрапили дві найбільші нафтові компанії РФ, які годують воєнну машину Кремля — Роснефть і Лукойл. Проте є також позитивні новини з Конгресу. Про це розповів журналіст Голосу Америки Остап Яриш.

"Комітет із закордонних відносин Сенату підтримав три ключові законопроєкти, які стосуються України. Перший — про визнання Росії державою-спонсоркою тероризму через депортацію українських дітей. Другий — про використання заморожених російських активів на користь України. І третій — санкції проти китайських компаній, які допомагають Росії товарами подвійного призначення", – розповів журналіст.

За його словами, усі ініціативи мають двопартійну підтримку. Тепер їх мають спрямувати на загальне голосування — після того, коли закінчиться шатдаун.

Щодо Томагавків, то Остап Яриш говорить, що ситуація поки без змін. Дональд Трамп заявив, що це потужні системи, які дуже складно опанувати, і для цього потрібне довготривале навчання. Але ці аргументи ми вже чули раніше: щодо Джавелінів, Хаймарсів, Петріотів та F-16.

