Главная Новости Мир США Санкции Трампа против Роснефти и Лукойла не единственный сюрприз: есть еще приятная новость для Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Санкции Трампа против Роснефти и Лукойла не единственный сюрприз: есть еще приятная новость для Украины

Комитет по иностранным отношениям Сената США тоже поддержал три важные инициативы против РФ

23 октября 2025, 08:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Вчерашний день в Вашингтоне принес Украине несколько действительно хороших новостей. Впервые во второй каденции Трампа США ввели новые санкции против России. Под удар попали две крупнейшие нефтяные компании РФ, кормящие военную машину Кремля – Роснефть и ЛУКОЙЛ. Однако есть также положительные новости Конгресса. Об этом рассказал журналист Голоса Америки Остап Ярыш.

Санкции Трампа против Роснефти и Лукойла не единственный сюрприз: есть еще приятная новость для Украины

Сенат США. Фото: из открытых источников

"Комитет по иностранным отношениям Сената поддержал три ключевых законопроекта, касающихся Украины. Первый – о признании России государством-спонсором терроризма из-за депортации украинских детей. Второй – об использовании замороженных российских активов в пользу Украины. И третий – санкции против китайских компаний, которые помогают России товарами двойного назначения", – рассказал журналист.

По его словам, все инициативы имеют двухпартийную поддержку. Теперь их должны направить на всеобщее голосование — после того, как закончится шатдаун.

Что касается Томагавко, то Остап Ярыш говорит, что ситуация пока без изменений. Дональд Трамп заявил, что это мощные системы, которые очень сложно овладеть, и для этого требуется долгое обучение. Но эти аргументы мы уже слышали раньше: в отношении Джавелинов, Хаймарсов, Петриотов и F-16.

Читайте на портале "Комментарии" — администрация Дональда Трампа без громких анонсов ввела санкции против двух крупнейших энергетических компаний России — "Роснефти" и "Лукойла", которые эксперты называют "двигателями, перекачивающими деньги через военные вены Кремля". Это настоящий "удар под дыхание" для военной экономики путинского режима. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Sky News.




