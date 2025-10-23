Це заганяє Путіна у глухий кут: на Заході назвали крок Трампа, який підкосить Росію

Адміністрація Дональда Трампа без гучних анонсів ввела санкції проти двох найбільших енергетичних компаній Росії — "Роснефти" та "Лукойлу", які експерти називають "двигунами, які перекачують гроші через військові вени Кремля". Це справжній "удар під дих" для військової економіки путінського режиму. Як передає портал "Коментарі", про це пише Sky News.

За словами американського Міністерства фінансів, ціль цих заходів — "послабити здатність Кремля отримувати доходи для своєї військової машини". У Вашингтоні вважають, що нафта – це "ліжечок" російської економіки, і нові санкції фактично "перекривають цей кровотік".

Проте навіть у США визнають, що такий крок несе ризики для глобального ринку. Адже стискаючи російський нафтовий сектор, президент стискає груди світового ринку, вважають у США. Зростання цін на енергоносії може боляче вдарити і по США.

Варто зазначити, що сам Дональд Трамп заявив, що розраховує на вплив нових санкцій проти російських нафтових компаній, і сподівається, що вони змусять Володимира Путіна поводитися "розумніше" і сприятимуть припиненню війни в Україні. Заява Трампа прозвучала під час зустрічі у Білому домі з генсеком НАТО Марком Рютте.

Розмірковуючи про нові санкції, Дональд Трамп зазначив, що вони є "важкими" і спрямовані проти двох найбільших нафтових компаній Росії — "Роснефти" та "Лукойлу".

"Це величезні санкції. Ми сподіваємося, що вони не продовжаться довго. Ми хочемо, щоб війна закінчилася. Минулого тижня загинули тисячі солдатів — і росіян, і українців. Це безглуздо, і це має припинитися", – зазначив американський лідер.

