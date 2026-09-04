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Санкционный удар по России оказался под вопросом: чего вновь испугались в США

Законопроект, который Сенат поддержал подавляющим большинством, может не дойти до голосования в Палате представителей до ноябрьских выборов

4 сентября 2026, 07:10
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Кравцев Сергей

Принятый Сенатом США законопроект об ужесточении санкций против России столкнулся с серьезными препятствиями в Палате представителей. Как сообщает Bloomberg, документ, вероятно, останется без движения как минимум до выборов 3 ноября.

Санкционный удар по России оказался под вопросом: чего вновь испугались в США

Конгресс США. Фото: из открытых источников

Законопроект предусматривает возможность введения Дональдом Трампом 100-процентных пошлин против крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также против стран, которые помогают Москве обходить санкционные ограничения. В числе крупнейших покупателей российских энергоресурсов находятся Китай, Индия и Турция.

В Сенате инициатива получила впечатляющую поддержку – 86 голосов против 11. Однако в Палате представителей отношение к документу оказалось гораздо более сдержанным.

Против выступают не только ведущие демократы в профильных комитетах, но и часть республиканцев. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что голосование по законопроекту, скорее всего, не состоится до ноябрьских выборов.

Одна из главных претензий связана с возможными последствиями для американских потребителей. Законодатели опасаются, что, если Индия и другие покупатели российского сырья будут вынуждены искать альтернативные поставки, это способно привести к дальнейшему росту мировых цен на нефть и, как следствие, стоимости бензина в США.

Дополнительное сопротивление документу оказывает американский бизнес. Розничная торговля и Торговая палата США опасаются, что новые санкционные нормы фактически создадут для президента дополнительный инструмент для введения масштабных тарифов.

Демократы видят в этом отдельную угрозу. Конгрессмен Брэд Шнайдер заявил, что не готов предоставлять президенту "неограниченные полномочия" в сфере пошлин.

Таким образом, инициатива, получившая мощную поддержку в Сенате, оказалась перед серьезным политическим барьером в Палате представителей – и ее судьба теперь напрямую зависит от готовности конгрессменов идти на риск ради усиления давления на Россию.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-03/russia-sanctions-bill-stalls-in-us-house-amid-tariff-concerns
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