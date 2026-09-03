Сбылась мечта Трампа: США впервые выпустили доллар с действующим президентом

Монетный двор США объявил о выпуске однодолларовых монет с изображением действующего президента Дональда Трампа. Как сообщает ABC News, новая серия посвящена 250-летию подписания Декларации независимости США и уже доступна для покупки через официальный сайт Монетного двора.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

На лицевой стороне монеты размещен портрет Трампа, а также надписи "1776–2026", "LIBERTY" и "IN GOD WE TRUST". При этом речь идет не только о коллекционном сувенире: монеты являются законным платежным средством и могут использоваться в обычных расчетах.

Однако приобрести их можно значительно дороже номинальной стоимости. Набор из 25 монет продается за $61, а мешок со 100 экземплярами — за $154,50. На момент запуска действовало ограничение: одна семья могла заказать не более двух товаров.

Особый интерес для коллекционеров представляет часть выпуска с необычной отметкой "4 июля". По данным СМИ, такая отметка появилась на 250 тысячах монет и была случайно включена в партии, поступившие в рулоны и мешки. Сколько всего монет выпустили, пока не сообщается.

Несмотря на внешний вид, изготовлены они вовсе не из золота. Монеты имеют золотистое покрытие из марганцевой латуни, поэтому их стоимость при покупке связана прежде всего с коллекционным интересом, а не с содержанием драгоценного металла.

Американские СМИ уже называют выпуск историческим. По их данным, это первый случай, когда изображение действующего президента США появилось на монете, предназначенной именно для повседневного денежного обращения.

Ранее изображение живущего президента появлялось на американских памятных монетах. В 1926 году на серебряной монете номиналом 50 центов был изображен Кэлвин Кулидж, однако она не предназначалась для обычного обращения.

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