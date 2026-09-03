Здійснилася мрія Трампа: США вперше випустили долар із діючим президентом

Монетний двір США оголосив про випуск однодоларових монет із зображенням чинного президента Дональда Трампа. Як повідомляє ABC News, нова серія присвячена 250-річчю підписання Декларації незалежності США і вже доступна для покупки через офіційний сайт Монетного двору.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

На лицьовій стороні монети розміщено портрет Трампа, а також написи "1776–2026", "LIBERTY" та "IN GOD WE TRUST". При цьому йдеться не лише про колекційний сувенір: монети є законним платіжним засобом і можуть використовуватись у звичайних розрахунках.

Однак придбати їх можна значно дорожче за номінальну вартість. Набір із 25 монет продається за $61, а мішок зі 100 примірниками — за $154,50. На момент запуску діяло обмеження: одна сім'я могла замовити трохи більше двох товарів.

Особливий інтерес для колекціонерів є частиною випуску з незвичайною відміткою "4 липня". За даними ЗМІ, така позначка з'явилася на 250 тисяч монет і була випадково включена до партій, що надійшли в рулони та мішки. Скільки монет випустили, поки не повідомляється.

Незважаючи на зовнішній вигляд, вони виготовлені зовсім не із золота. Монети мають золотисте покриття з марганцевої латуні, тому їхня вартість при покупці пов'язана насамперед із колекційним інтересом, а не з вмістом дорогоцінного металу.

Американські ЗМІ називають випуск історичним. За їхніми даними, це перший випадок, коли зображення чинного президента США з'явилося на монеті, призначеній саме для повсякденного грошового обігу.

Раніше зображення президента, що живе, з'являлося на американських пам'ятних монетах. В 1926 на срібній монеті номіналом 50 центів був зображений Келвін Кулідж, проте вона не призначалася для звичайного обігу.

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