"Сделки не будет, только капитуляция": новое резонансное заявление Трампа

События на Ближнем Востоке держат в напряжении весь мир – боевые действия уже повлияли на ситуацию с энергоресурсами. Однако США пока не намерены завершать операцию.

Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал новое заявление по Ирану.

"С Ираном не будет никакого соглашения, кроме БЕЗУСЛОВНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ! После этого, и избрания БОЛЬШОГО И ПРИЕМЛИМОГО лидера (лидеров), мы, и многие наши замечательные и очень смелые союзники и партнеры, будем неустанно работать, чтобы вернуть Иран из предела уничтожения, сделав его экономически большим, лучше и сильнее, чем когда-либо прежде”, — написал Трамп в социальной сети Truth social.

По словам президента Соединенных Штатов у Ирана будет большое будущее.

"Сделаем Иран снова великим", — призвал Трамп.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент США заявил о решении, что возможно удержит от дальнейшего стремительного роста цены на нефть и бензин.

Глава США заявил, что приказал Корпорации финансировать развитие США, с немедленным вступлением в силу, обеспечить по очень разумной цене страхование политических рисков и гарантии финансовой безопасности всей морской торговли, особенно энергоносителей, проходящих через Персидский залив. Об этом он написал в социальных сетях Truth social. Это, по его словам, будет доступно всем судоходным компаниям.

Трамп заявил, что при необходимости ВМС США начнут сопровождение танкеров через Ормузский пролив как можно быстрее. Во что бы то ни стало, Соединенные Штаты обеспечат свободный поток энергии в мире. Экономическая и военная мощь Соединенных Штатов – самая большая на Земле. – Дальнейшие действия будут, заметил Трамп.



