"Сделки не будет, только капитуляция": новое резонансное заявление Трампа

Кречмаровская Наталия
События на Ближнем Востоке держат в напряжении весь мир – боевые действия уже повлияли на ситуацию с энергоресурсами. Однако США пока не намерены завершать операцию.
Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал новое заявление по Ирану.
По словам президента Соединенных Штатов у Ирана будет большое будущее.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент США заявил о решении, что возможно удержит от дальнейшего стремительного роста цены на нефть и бензин.
Глава США заявил, что приказал Корпорации финансировать развитие США, с немедленным вступлением в силу, обеспечить по очень разумной цене страхование политических рисков и гарантии финансовой безопасности всей морской торговли, особенно энергоносителей, проходящих через Персидский залив. Об этом он написал в социальных сетях Truth social. Это, по его словам, будет доступно всем судоходным компаниям.
Трамп заявил, что при необходимости ВМС США начнут сопровождение танкеров через Ормузский пролив как можно быстрее. Во что бы то ни стало, Соединенные Штаты обеспечат свободный поток энергии в мире. Экономическая и военная мощь Соединенных Штатов – самая большая на Земле. – Дальнейшие действия будут, заметил Трамп.