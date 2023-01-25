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Сегодня Байден сделает важное заявление о поставках танков Украине

По данным ряда СМИ, Байден публично объявит о передаче Украине танков Abrams

сегодня, 07:25 comments1338
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Автор:

Кравцев Сергей

Решение о передаче Украине танков M1 Abrams, которое должно также разблокировать поставки немецких Leopard 2, может быть объявлено президентом США Джо Байденом в среду. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщило информагентство "AP".

Сегодня Байден сделает важное заявление о поставках танков Украине

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Источники обоих СМИ не уточняют, сколько именно танков США планируют передать Украине, но сходятся на том, что они будут переданы не из американских запасов, а законтрактованные — то есть приобретенные у производителей по долгосрочным контрактам.

На практике это означает, что M1 Abrams появятся в Украине нескоро, и этот шаг администрации Байдена рассматривается прежде всего как символический жест, направленный на то, чтобы добиться согласия Германии на поставку своих танков Leopard 2.

По данным СМИ, канцлер Германии Олаф Шольц принял решение передать Украине боевые танки Leopard 2.

Ожидается, что о предоставлении Украине танков канцлер Олаф Шольц объявит в среду во время выступления в Бундесвере, запланированном на 14:00 по Киеву. Тогда же он может объявить, что Германия разрешает реэкспорт Leopard 2 из других европейских стран.

О том, что администрация президента США склоняется к предоставлению Украине танков M1 Abrams в "значительном количестве", одним из первых сообщило издание The Wall Street Journal.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в Германии продолжают "петлять" в вопросе поставок танков в Украину. Понимает ли ее руководство, что собственноручно уничтожает имидж своего государства? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://apnews.com/article/us-m1-abrams-tanks-ukraine-russia-249de5c301a9bf83b5f3ac2182076a02
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