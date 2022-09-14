Секретная группа из США провела встречу с руководством России в Москве

Американский политик Билл Ричардсон и его команда посетили Москву и провели тайную встречу с руководством Российской Федерации. Об этом сообщает CNN.

Секретная группа из США провела встречу с руководством в Москве. Фото из открытых источников

Детали переговоров не разглашаются. Спикер политика американскому изданию сказал, что пока они ничего не могут комментировать. Визит официальных лиц США состоялся как раз в то время, когда Россия потерпела значительное поражение от украинского контрнаступления на Харьковщину.

Ричардсон и его команда встречались с российским руководством непосредственно перед вторжением в Украину в феврале. Также между политиками состоялась встреча в апреле, когда РФ освободила американского солдата Тревора Рида.

О нынешнем визите американцы СМИ сообщали еще в июле, но он был отложен на два месяца. Госсекретарь Госдепа предложил Кремлю "интересное предложение". Группа во главе с бывшим губернатором Нью-Мексико Биллом Ричарсоном стремится договориться с россиянами об обмене своих граждан. Как стало известно CNN американцы хотят передать РФ торговца оружием Виктора Бута, а взамен получить двух своих граждан, это Гринер и Велан, которые получили обвинения в шпионаже от России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о тайном экономическом отчете для Путина. В нем был представлен график выхода из кризиса из-за войны с Украиной. Как исследовали российские экономисты, даже при самых благоприятных условиях экономика РФ в ближайшие несколько лет не вернется к уровню, находившемуся перед началом полномасштабного вторжения.

Также "Комментарии" писали о расходах руководства РФ на тайную мировую кампанию.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!