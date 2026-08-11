Секретная операция по спасению Трампа: почему президента США тайно эвакуировали из Турции

Президент США Дональд Трамп покинул Турцию после саммита НАТО в рамках секретной операции по обеспечению его безопасности. Американского лидера сначала публично посадили на старый Boeing 747, однако затем незаметно перевезли на другой военный самолет. Об этом сообщает The Washington Post.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По данным издания, перед камерами Трамп появился возле бывшего Air Force One – знакомого сине-белого Boeing 747, который на протяжении многих лет использовался американскими президентами. Однако этот самолет оказался лишь частью тщательно продуманной операции.

Через несколько минут Трампа тайно пересадили на C-32A – менее заметный военный самолет ВВС США. Для скрытой переброски президента, как утверждают источники газеты, использовали обычный аэропортовый грузовик для кейтеринга, который предназначен для доставки еды и необходимых припасов.

В итоге старый самолет должен был создать впечатление, что именно на нем американский президент покидает Турцию. Один из американских чиновников, знакомых с операцией, назвал Boeing фактически "приманкой".

Причиной столь необычной схемы стали опасения американских спецслужб относительно возможной атаки Ирана. Ранее американские СМИ сообщали о разведданных, указывавших на конкретную угрозу нападения на Трампа либо его самолет.

Уровень тревоги вырос после возобновления американских ударов по Ирану на фоне провала переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Дополнительным фактором риска стала сама Турция, расположенная рядом с Ираном и принимавшая саммит НАТО.

В США подобные меры безопасности для президентов применялись и раньше. В 2000 году во время визита Билла Клинтона в Пакистан американские службы также использовали самолет-приманку, чтобы скрыть реальный маршрут главы государства.

Бывший исполняющий обязанности директора Секретной службы США Рональд Роу отметил, что маршруты и передвижения президента должны оставаться засекреченными, если это необходимо для его защиты.

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