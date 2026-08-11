Секретна операція з порятунку Трампа: чому президента США таємно евакуювали з Туреччини

Президент США Дональд Трамп залишив Туреччину після саміту НАТО у рамках секретної операції із забезпечення його безпеки. Американського лідера спочатку публічно посадили на старий Boeing 747, проте потім непомітно перевезли на інший військовий літак. Про це повідомляє The Washington Post.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, перед камерами Трамп з'явився біля колишнього Air Force One – знайомого синьо-білого Boeing 747, який багато років використовувався американськими президентами. Однак цей літак виявився лише частиною ретельно продуманої операції.

За кілька хвилин Трампа таємно пересадили на C-32A – менш помітний військовий літак ВПС США. Для прихованого перекидання президента, як стверджують джерела газети, використовували звичайну аеропортову вантажівку для кейтерингу, яка призначена для доставки їжі та необхідних припасів.

У результаті старий літак мав створити враження, що саме на ньому американський президент залишає Туреччину. Один із американських чиновників, знайомих із операцією, назвав Boeing фактично "приманкою".

Причиною такої незвичайної схеми стали побоювання американських спецслужб щодо можливої атаки Ірану. Раніше американські ЗМІ повідомляли про розвіддані, які вказували на конкретну загрозу нападу на Трампа або його літак.

Рівень тривоги виріс після відновлення американських ударів по Ірану на тлі провалу переговорів між Вашингтоном та Тегераном. Додатковим фактором ризику стала сама Туреччина, яка розташована поряд з Іраном і приймала саміт НАТО.

У США такі заходи безпеки для президентів вживалися й раніше. 2000 року під час візиту Білла Клінтона до Пакистану американські служби також використовували літак-приманку, щоб приховати реальний маршрут глави держави.

Колишній виконувач обов'язків директора Секретної служби США Рональд Роу зазначив, що маршрути та пересування президента мають залишатися засекреченими, якщо це необхідно для його захисту.

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