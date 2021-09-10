Секретная служба Соединенных Штатов Америки обнародовала снимки с места террористических атак 11 сентября 2001 года, часть из которых ранее не публиковали. Фотографии предоставили сотрудниками службы, которые работали неподалеку места трагедии. Их выложили в Twitter, передает УНИАН.

Секретная служба США показала не опубликованные фото теракта 11 сентября - фото из открытых источников

Отмечается, что Служба покажет еще несколько новых фото в преддверии 20-летия со дня атаки террористов на Всемирный торговый центр.





"Никогда не забудем", — подписаны снимки.



Напомним, что одни из крупнейших террористических атак по количеству жертв произошли 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Вследствие теракта погибло 2977 граждан, а также 19 камикадзе. Наибольшая часть погибших находилась в момент атаки в башнях-близнецах. 125 человек скончались в стенах Пентагона.



По официальным данным, теракт был спланирован лидерами исламской организации "Аль-Каида", которая располагалась в Афганистане. Тогда страна была контролируема "Талибаном". "Аль-Каида" во главе с Усамой бен Ладеном обвиняла Штаты и их союзников в разжигании конфликтов в исламском мире.



По его мнению, США (и другие цивилизованные страны) нынче находятся у порога значительной угрозы, ведь активизация боевиков в восточных странах может привести к ситуации, которая была в мире в начале 2000-х. Также Болтон напомнил о нью-йоркской трагедии с башнями-близнецами, произошедшей 11 сентября 2001 года. Экс-чиновник считает, что подобное может повториться. Ранее издание "Комментарии" сообщало, что из-за того, что американские военнослужащие оставляют свои позиции на территории Афганистана и завершают 20-летнюю миссию в этой стране, США может грозить серьезная опасность. По мнению бывшего советника американского президента Джона Болтона, "Талибан" уже готовится к тому, чтобы укрепить свои позиции.



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