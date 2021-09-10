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Секретная служба США показала не опубликованные фото теракта 11 сентября

Служба покажет еще несколько новых фото в преддверии 20-летия со дня атаки террористов на Всемирный торговый центр

сегодня, 17:11
Автор:

Елизавета Черных

Секретная служба Соединенных Штатов Америки обнародовала снимки с места террористических атак 11 сентября 2001 года, часть из которых ранее не публиковали. Фотографии предоставили сотрудниками службы, которые работали неподалеку места трагедии. Их выложили в Twitter, передает УНИАН. 

Секретная служба США показала не опубликованные фото теракта 11 сентября

Секретная служба США показала не опубликованные фото теракта 11 сентября - фото из открытых источников

Отмечается, что Служба покажет еще несколько новых фото в преддверии 20-летия со дня атаки террористов на Всемирный торговый центр. 

Секретная служба США показала не опубликованные фото теракта 11 сентября - фото 2

"Никогда не забудем", — подписаны снимки. 

Напомним, что одни из крупнейших террористических атак по количеству жертв произошли 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Вследствие теракта погибло 2977 граждан, а также 19 камикадзе. Наибольшая часть погибших находилась в момент атаки в башнях-близнецах. 125 человек скончались в стенах Пентагона. 
Секретная служба США показала не опубликованные фото теракта 11 сентября - фото 3

По официальным данным, теракт был спланирован лидерами исламской организации "Аль-Каида", которая располагалась в Афганистане. Тогда страна была контролируема "Талибаном". "Аль-Каида" во главе с Усамой бен Ладеном обвиняла Штаты и их союзников в разжигании конфликтов в исламском мире.
Секретная служба США показала не опубликованные фото теракта 11 сентября - фото 4

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что из-за того, что американские военнослужащие оставляют свои позиции на территории Афганистана и завершают 20-летнюю миссию в этой стране, США может грозить серьезная опасность. По мнению бывшего советника американского президента Джона Болтона, "Талибан" уже готовится к тому, чтобы укрепить свои позиции. По его мнению, США (и другие цивилизованные страны) нынче находятся у порога значительной угрозы, ведь активизация боевиков в восточных странах может привести к ситуации, которая была в мире в начале 2000-х. Также Болтон напомнил о нью-йоркской трагедии с башнями-близнецами,  произошедшей 11 сентября 2001 года. Экс-чиновник считает, что подобное может повториться.


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Источник: https://www.unian.net/world/sekretnaya-sluzhba-ssha-pokazala-fotografii-terakta-11-sentyabrya-kotorye-ranee-ne-publikovalis-novosti-mira-11540866.html
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