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Елизавета Черных
Секретная служба Соединенных Штатов Америки обнародовала снимки с места террористических атак 11 сентября 2001 года, часть из которых ранее не публиковали. Фотографии предоставили сотрудниками службы, которые работали неподалеку места трагедии. Их выложили в Twitter, передает УНИАН.
Секретная служба США показала не опубликованные фото теракта 11 сентября - фото из открытых источников
Отмечается, что Служба покажет еще несколько новых фото в преддверии 20-летия со дня атаки террористов на Всемирный торговый центр.
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