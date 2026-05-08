Секреты космоса наружу: Пентагон обнародовал первые архивы о встречах с НЛО

Министерство обороны США начало процесс рассекречивания и публикации документов, касающихся наблюдений за неопознанными летающими объектами (НЛО). Хотя в свободном доступе оказалась лишь небольшая часть архивов, в Пентагоне уверяют, что это лишь начало масштабного раскрытия информации.

Изображение "НЛО". Фото: Пентагон

Среди первых опубликованных материалов особое внимание обратили на архивные записи исторической миссии "Аполлон-11". На кадрах, снятых при высадке на Луну, зафиксированы объекты непонятной формы, странные световые явления и огни, происхождение которых до сих пор не установлено. Кроме того, ведомство показало более современные видеозаписи, на которых зафиксированы шаровидные объекты, способные маневрировать на высоких скоростях, не имея при этом видимых двигателей или известных человечеству систем движения.





"Пока данных в открытом доступе немного, но в ведомстве обещают больше. Среди материалов кадры времен миссии "Аполлон-11" с неизвестными объектами, странными огнями и формами в небе во время высадки на Луну", — отмечается в сообщении.

Такой шаг к открытости совпадает с предвыборными обещаниями Дональда Трампа, неоднократно отмечавшего свое желание снять гриф секретности со всех отчетов о внеземной жизни. Эксперты считают, что дальнейшие публикации могут коренным образом изменить представление человечества о безопасности воздушного пространства и месте Земли во Вселенной.

Напомним, что в Соединенных Штатах набирает обороты резонансная история вокруг серии смертей и исчезновений ученых, работавших в сфере космоса, оборонных технологий, ядерных программ и исследований неизвестных воздушных явлений. По данным американских медиа, за последние несколько лет зафиксировано по меньшей мере 11 подобных случаев.