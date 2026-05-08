Секрети космосу назовні: Пентагон оприлюднив перші архіви про зустрічі з НЛО
commentss НОВИНИ Всі новини

Секрети космосу назовні: Пентагон оприлюднив перші архіви про зустрічі з НЛО

«Невідомі системи руху»: у США опублікували унікальні кадри аномальних явищ у небі та на Місяці

8 травня 2026, 18:37
Недилько Ксения

Міністерство оборони США розпочало процес розсекречення та публікації документів, що стосуються спостережень за невпізнаними літаючими об’єктами (НЛО). Хоча наразі у вільному доступі опинилася лише невелика частина архівів, у Пентагоні запевняють, що це лише початок масштабного розкриття інформації.

Зображення "НЛО". Фото: Пентагон

Серед перших опублікованих матеріалів особливу увагу привернули архівні записи історичної місії "Аполлон-11". На кадрах, знятих під час висадки на Місяць, зафіксовані об’єкти незрозумілої форми, дивні світлові явища та вогні, походження яких досі не встановлено. Крім того, відомство показало сучасніші відеозаписи, на яких зафіксовані кулясті об’єкти, що здатні маневрувати на високих швидкостях, не маючи при цьому видимих двигунів чи відомих людству систем руху.

Секрети космосу назовні: Пентагон оприлюднив перші архіви про зустрічі з НЛО - фото 2
"Поки даних у відкритому доступі є небагато, але у відомстві обіцяють більше. Серед матеріалів — кадри часів місії "Аполлон-11" із невідомими об’єктами, дивними вогнями та формами в небі під час висадки на Місяць", — зазначається у повідомленні.

Такий крок до відкритості збігається з передвиборчими обіцянками Дональда Трампа, який неодноразово наголошував на своєму бажанні зняти гриф таємності з усіх звітів про позаземне життя. Експерти вважають, що подальші публікації можуть докорінно змінити уявлення людства про безпеку повітряного простору та місце Землі у Всесвіті.

Нагадаємо, що у Сполучених Штатах набирає обертів резонансна історія навколо серії смертей і зникнень учених, які працювали у сферах космосу, оборонних технологій, ядерних програм та досліджень невідомих повітряних явищ. За даними американських медіа, за останні кілька років зафіксовано щонайменше 11 подібних випадків.



