Обнародование более трех миллионов новых документов по делу Джеффри Эпштейна снова разожгло дискуссию о настоящих масштабах его деятельности. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в западных спецслужбах, сеть, годами выстраиваемая американским финансистом и осужденным сексуальным преступником, могла быть не только криминальным бизнесом, но и частью масштабной операции по сбору компромата с вероятными связями с советским КГБ и современными российскими спецслужбами.

Согласно опубликованным материалам, в массиве документов более тысячи раз упоминается имя российского диктатора Владимира Путина, а Москва фигурирует почти в десяти тысячах файлов. Источники утверждают, что Эпштейн пытался организовать встречи с Путиным даже после своего приговора в США в 2008 году за привлечение несовершеннолетней к проституции. Прямых доказательств того, что эти аудиенции произошли, нет, однако переписка создает впечатление длительных и непрозрачных контактов.

Отдельное внимание следователи и журналисты обращают на утверждение о системном привлечении женщин из России. По версии собеседников Daily Mail, их доставляли самолетами для создания компрометирующих ситуаций с влиятельными политиками, бизнесменами и представителями мировых элит. Это классический инструмент шантажа и скрытого влияния. В документах упоминаются имена известных лиц, в частности Дональда Трампа, Билла Гейтса и членов британской королевской семьи, однако все они отрицают какое-либо противоправное поведение.

Аналитики связывают возможный выход Эпштейна в мир спецслужб с его знакомством с медиамагнатом Робертом Максвеллом. По данным источников, Максвелл, погибший при загадочных обстоятельствах в 1991 году, мог сотрудничать сразу с несколькими разведками, в том числе с КГБ, Моссадом и MI6. Его дочь Гислейн Максвелл сейчас отбывает 20-летний срок в США за торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации по делу, непосредственно связанному с Эпштейном.

Представители американских спецслужб также не исключают, что Эпштейн имел давние связи с российской организованной преступностью, которая могла его шантажировать. По их словам, это частично объясняет как источники его состояния, так и легкость, с которой он организовывал международные перелеты женщин и поддерживал контакты с чрезвычайно влиятельными людьми.





Другие сообщения свидетельствовали о том, что Эпштейн утверждал, что может предоставить Кремлю ценную информацию о Дональде Трампе в преддверии саммита с Путиным в Хельсинки. В июне 2018 года Эпштейн отметил, что посол России в ООН Виталий Чуркин "понял Трампа после наших разговоров".

Однако ни один из новых документов не содержит безоговорочных доказательств того, что Кремль или российские спецслужбы непосредственно руководили деятельностью Эпштейна. Большинство выводов основываются на косвенных данных, переписке и оценках источников в разведке.

Daily Mail также упоминает, что в 2021 году в книге журналиста-расследователя Крейга Унгера утверждалось, что прежде чем стать президентом, Трамп установил связи с лагерем Путина благодаря своей 15-летней дружбе с Эпштейном. Кроме того, в книге "Американский компромат: Как КГБ вырастил Дональда Трампа" Унгер также утверждал, что Эпштейн полагался на российских сутенеров, чтобы те снабжали многих девушек, с которых он издевался. Унгер считает, что ФСБ могла получить материалы для шантажа по многочисленным видео, которые Эпштейн записал со своими известными друзьями и девушками.

