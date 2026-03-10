Сенат на грани паралича: против Трампа готовят настоящий бунт

В Сенате США назревает серьезное политическое противостояние из-за войны против Ирана. Группа демократов заявила, что готова фактически парализовать работу верхней палаты Конгресса, если администрация президента Дональда Трампа не согласится дать публичные показания о ходе военной операции. Об этом сообщает The Hill.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Демократы пригрозили задействовать "все доступные процедурные инструменты", чтобы блокировать принятие решений в Сенате. Их требование – провести официальные слушания с участием ключевых представителей администрации, включая государственного секретаря Марко Рубио, главу Пентагона Пита Хегсета и других высокопоставленных чиновников.

Сенаторы хотят получить четкие ответы на ряд критических вопросов: сколько может продолжаться война, во сколько она обойдется американским налогоплательщикам, какие стратегические цели ставит перед собой администрация и какие правила применяются для минимизации жертв среди гражданского населения.

По словам сенатора Кори Букера, речь идет о крупнейшем вовлечении американских вооруженных сил со времен войны в Афганистане, однако Конгресс до сих пор не получил исчерпывающих объяснений.

"Мы договорились использовать все рычаги, которые есть в нашем распоряжении. Сенат не может работать так, будто ничего не происходит", — подчеркнул он.

В инициативную группу вошли шесть сенаторов-демократов: Кори Букер, Крис Мерфи, Тим Кейн, Тэмми Дакворт, Адам Шифф и Тэмми Болдуин.

Демократы уже зарегистрировали пять резолюций с требованием прекратить боевые действия против Ирана и планируют устроить в Сенате затяжные дебаты, чтобы вынудить администрацию публично обосновать необходимость войны.

Сенатор Крис Мерфи заявил, что главная цель демократов – не позволить теме войны исчезнуть из повестки.

"Мы хотим, чтобы американцы услышали напрямую от руководства страны, почему эта война якобы отвечает национальным интересам США", — отметил он, добавив, что сомневается в убедительности аргументов администрации.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп выставил жесткий ультиматум: какой стране предлагает сдаться.



