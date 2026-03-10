Трамп выставил жесткий ультиматум: какой стране предлагает сдаться

Президент США Дональд Трамп сделал резонансное заявление о будущем Кубы, фактически поставив островному государству жесткий ультиматум. По словам американского лидера, у Гаваны есть лишь два сценария: согласиться на "дружественное поглощение" Соединенными Штатами или столкнуться с тем же результатом, но уже без дипломатии. Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами, отвечая на вопрос о переговорах, которые с кубинскими властями ведет госсекретарь Марко Рубио.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Глава Белого дома подчеркнул, что полностью доверяет своему дипломату и назвал его одним из лучших госсекретарей в истории США. По словам президента, Рубио хорошо понимает ситуацию, в том числе благодаря знанию испанского языка, который является основным на Кубе.

Однако ключевым моментом разговора стали планы Вашингтона относительно самой Кубы. Трамп прямо заявил, что режим президента Мигеля Диас-Канеля должен либо согласиться на условия США, либо столкнуться с неизбежным давлением.

"Это может быть дружественное поглощение. А может и нет. Это не имеет большого значения", — сказал Трамп.

Он добавил, что, по его мнению, Куба находится в глубоком экономическом и гуманитарном кризисе. По его словам, у страны "нет энергии и нет денег", а ситуация ухудшилась после того, как США разорвали экономические связи острова с Венесуэлой.

Президент также подчеркнул, что особое внимание уделяет позиции кубино-американского сообщества в США, многие представители которого поддержали его на выборах.

Заявления Трампа прозвучали на фоне его более широкой внешнеполитической риторики. После недавней операции США в Венесуэле он неоднократно говорил о необходимости усиления американского влияния в регионе и даже упоминал возможность контроля над рядом территорий, включая Кубу, Гренландию, Мексику и Колумбию.

Таким образом, риторика Белого дома в отношении Гаваны становится все более жесткой, а дипломатические переговоры могут оказаться лишь частью более масштабной стратегии Вашингтона.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп сделал заявление о Путине и Зеленском: есть ли надежда на мир в Украине.



