Світ США Сенат на межі паралічу: проти Трампа готують справжній бунт
Сенат на межі паралічу: проти Трампа готують справжній бунт

Сенатори погрожують заблокувати роботу палати, допоки адміністрація не пояснить цілі, ціну та терміни військової операції

10 березня 2026, 11:09
Кравцев Сергей

У Сенаті США назріває серйозне політичне протистояння через війну проти Ірану. Група демократів заявила, що готова фактично паралізувати роботу верхньої палати Конгресу, якщо адміністрація президента Дональда Трампа не погодиться надати публічні свідчення про перебіг військової операції. Про це повідомляє The Hill.

Сенат на межі паралічу: проти Трампа готують справжній бунт

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Демократи пригрозили задіяти "всі доступні процедурні інструменти", щоб блокувати ухвалення рішень у Сенаті. Їхня вимога – провести офіційні слухання за участю ключових представників адміністрації, включаючи державного секретаря Марко Рубіо, голову Пентагону Піта Хегсета та інших високопосадовців.

Сенатори хочуть отримати чіткі відповіді на низку критичних питань: скільки може тривати війна, скільки вона обійдеться американським платникам податків, які стратегічні цілі ставить перед собою адміністрація і які правила застосовуються для мінімізації жертв серед цивільного населення.

За словами сенатора Корі Букера, йдеться про найбільше залучення американських збройних сил з часів війни в Афганістані, проте Конгрес досі не отримав вичерпних пояснень.

"Ми домовилися використати всі важелі, які є у нашому розпорядженні. Сенат не може працювати так, ніби нічого не відбувається", — наголосив він.

До ініціативної групи увійшли шість сенаторів-демократів: Корі Букер, Кріс Мерфі, Тім Кейн, Теммі Дакворт, Адам Шіфф та Теммі Болдуїн.

Демократи вже зареєстрували п'ять резолюцій із вимогою припинити бойові дії проти Ірану та планують влаштувати в Сенаті затяжні дебати, щоб змусити адміністрацію публічно обґрунтувати необхідність війни.

Сенатор Кріс Мерфі заявив, що головна мета демократів – не дозволити темі війни зникнути з порядку денного.

"Ми хочемо, щоб американці почули безпосередньо від керівництва країни, чому ця війна нібито відповідає національним інтересам США", — зазначив він, додавши, що сумнівається у переконливості аргументів адміністрації.

Джерело: https://thehill.com/homenews/senate/5776021-democrats-iran-conflict-war-powers/
