Сенат начал процесс по делу об импичменте Трампу

Сегодня американский Сенат начал процесс по делу об объявлении импичмента 45-му президенту США Дональду Трампу. Сегодня сенаторы должны определиться относительно конституционности дела.

Дональд Трамп Фото: pravda.com.ua

Об этом говорится в трансляции заседания Сената.

В центре разбирательства единственный пункт обвинения – "подстрекательство к мятежу": Трампа обвиняют в призывах к беспорядкам в Капитолии, произошедшим 6 января, когда Конгресс утверждал победу Джо Байдена на президентских выборах 2020 года.

В начале сегодняшнего заседания лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер напомнил о том, что обвинения, которые выдвигаются Трампу, являются наиболее серьезными из всех, которые когда-либо выдвигались против президента США.

Дебаты открыл ведущий менеджер импичмента демократ Джейми Раскин. Он заявил, что дело об объявлении импичмента Трампу основано на "весомых фактах".

Напомним, Бывший американский президент Дональд Трамп подчеркнул, что сотрудничество не принесло ему пользы с гильдией киноактёров. Соответствующее письмо экс-президента опубликовал телеканал Fox News. При этом Дональд Трамп не прокомментировал, намерен ли поставить точку в актерской карьере, или речь идет только о выходе из профсоюза.

Кроме этого Т рамп подчеркнул, что он очень помог в развитии бизнеса кабельного телевиденья. Также Дональд Трамп отметил, что гордится своими актерскими работами. Гильдия прислала ответ, в котором поблагодарила Трампа. Кроме того,

Дональда Трампа могут лишить одной из президентских привилегий.

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