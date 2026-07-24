Сенат США готов: уже есть дата, когда могут принять "адские санкции" Грэма против РФ

Сенат США уже на следующей неделе может вынести на голосование обновленный законопроект о так называемых "адских санкциях" против России. По данным Axios, документ имеет реальные шансы на принятие благодаря готовности демократов и республиканцев объединить усилия вокруг инициативы, которую до последних дней жизни продвигал сенатор Линдси Грэм.

Сенат США. Фото: из открытых источников

Как утверждают источники издания, обсуждение санкционного пакета пройдет на фоне мемориальных мероприятий в память о Грэме, который скончался 11 июля. Его коллеги рассчитывают завершить работу над документом, ставшим одним из главных политических проектов сенатора.

Законопроект уже дважды корректировался. Авторы существенно смягчили наиболее спорные положения: максимальный размер вторичных пошлин снижен с первоначальных 500% до 100%, а действие механизма предлагается ограничить пятью государствами, которые будут помогать Москве обходить санкционный режим.

Еще одним важным изменением стало расширение инициативы по просьбе президента США Дональда Трампа. По информации Axios, глава Белого дома предложил распространить действие закона также на Иран, и сенаторы учли это предложение в новой редакции.

Документ уже поддержали более 60 законодателей, что значительно повышает его шансы на успешное прохождение Сената. Сенатор Жанна Шахин заявила, что сейчас крайне важно не затягивать с принятием решения, поскольку, по ее словам, Украина усиливает свои позиции на поле боя, тогда как Кремль сталкивается с растущими трудностями.

Если закон будет принят, он станет одним из редких примеров двухпартийного консенсуса в Конгрессе по вопросу прекращения российской агрессии против Украины.

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