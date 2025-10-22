logo

Сенат США готовит тройной удар по РФ: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Сенат США готовит тройной удар по РФ: детали

Axios пишет о том, что Сенат США готовит три новых законопроекта для усиления давления на Россию

22 октября 2025, 14:14
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Сенатский комитет по иностранным делам США готовится принять три законопроекта, направленные на усиление давления на Россию. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Axios".

Сенат США готовит тройной удар по РФ: детали

Сенат США. Фото: из открытых источников

Пообщавшись с американскими законодателями и их помощниками, журналисты отмечают, что сенатский комитет по иностранным делам США в среду рассмотрит три законопроекта, направленные на усиление давления на Россию.

Инициативы имеют двухпартийную поддержку и призваны продемонстрировать готовность Конгресса к дальнейшим действиям против Москвы.

Обращает на себя внимание тот факт, что заседание комитета совпадает с визитом в Вашингтон генсека НАТО Марка Рютте, который в среду встретится с президентом Дональдом Трампом и ведущими законодателями.

Ожидается, что принятие этих законопроектов позволит сенаторам из обеих партий создать политический импульс для действий против России и покажет, что Конгресс готов к эскалации в ответ на агрессию Кремля.

"Чем больше мы можем сделать здесь, чтобы противостоять России, тем больше мы стремимся это сделать", — сказал сенатор Джеймс Риш.

Его коллега, демократ из Нью-Гемпшира сенатор Жанна Шахин добавила, что поскольку Белый дом, кажется, не желает действовать, то Конгрессу важно принять определенные меры.

"И я очень рада, что впервые в этом году мы будем иметь законопроекты, которые усложнят России продолжение этой войны", — пояснила она.

Что касается законодательных инициатив, то во время заседания комитета планируется рассмотрение трех законопроектов: документ, который признает Россию государством, поддерживающим терроризм, из-за похищения украинских детей; инициативу по экономическим санкциям против Китая за поддержку военных действий России; законопроект, который предусматривает передачу замороженных российских активов в США Украине каждые 90 дней.

Источник: https://www.axios.com/2025/10/21/senate-foreign-relations-russia-sanctions
