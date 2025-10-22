Сенат США готовит тройной удар по РФ: детали

Сенатский комитет по иностранным делам США готовится принять три законопроекта, направленные на усиление давления на Россию. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Axios".

Сенат США. Фото: из открытых источников

Пообщавшись с американскими законодателями и их помощниками, журналисты отмечают, что сенатский комитет по иностранным делам США в среду рассмотрит три законопроекта, направленные на усиление давления на Россию.

Инициативы имеют двухпартийную поддержку и призваны продемонстрировать готовность Конгресса к дальнейшим действиям против Москвы.

Обращает на себя внимание тот факт, что заседание комитета совпадает с визитом в Вашингтон генсека НАТО Марка Рютте, который в среду встретится с президентом Дональдом Трампом и ведущими законодателями.

Ожидается, что принятие этих законопроектов позволит сенаторам из обеих партий создать политический импульс для действий против России и покажет, что Конгресс готов к эскалации в ответ на агрессию Кремля.

"Чем больше мы можем сделать здесь, чтобы противостоять России, тем больше мы стремимся это сделать", — сказал сенатор Джеймс Риш.

Его коллега, демократ из Нью-Гемпшира сенатор Жанна Шахин добавила, что поскольку Белый дом, кажется, не желает действовать, то Конгрессу важно принять определенные меры.

"И я очень рада, что впервые в этом году мы будем иметь законопроекты, которые усложнят России продолжение этой войны", — пояснила она.

Что касается законодательных инициатив, то во время заседания комитета планируется рассмотрение трех законопроектов: документ, который признает Россию государством, поддерживающим терроризм, из-за похищения украинских детей; инициативу по экономическим санкциям против Китая за поддержку военных действий России; законопроект, который предусматривает передачу замороженных российских активов в США Украине каждые 90 дней.

