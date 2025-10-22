logo_ukra

Сенат США готує потрійний удар по РФ: деталі
НОВИНИ

Сенат США готує потрійний удар по РФ: деталі

Axios пише про те, що Сенат США готує три нові законопроекти для посилення тиску на Росію

22 жовтня 2025, 14:14
Автор:
Кравцев Сергей

Сенатський комітет із закордонних справ США готується ухвалити три законопроекти, спрямовані на посилення тиску на Росію. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "Axios".

Сенат США готує потрійний удар по РФ: деталі

Сенат США Фото: з відкритих джерел

Поспілкувавшись із американськими законодавцями та їхніми помічниками, журналісти зазначають, що сенатський комітет із закордонних справ США у середу розгляне три законопроекти, спрямовані на посилення тиску на Росію.

Ініціативи мають двопартійну підтримку та покликані продемонструвати готовність Конгресу до подальших дій проти Москви.

Привертає увагу той факт, що засідання комітету збігається з візитом у Вашингтон генсека НАТО Марка Рютте, який у середу зустрінеться з президентом Дональдом Трампом і провідними законодавцями.

Очікується, що ухвалення цих законопроектів дозволить сенаторам з обох партій створити політичний імпульс для дій проти Росії та покаже, що Конгрес готовий до ескалації у відповідь на агресію Кремля.

"Чим більше ми можемо зробити тут, щоби протистояти Росії, тим більше ми прагнемо це зробити", — сказав сенатор Джеймс Ріш.

Його колега, демократ із Нью-Гемпшира сенатор Жанна Шахін додала, що оскільки Білий дім, здається, не бажає діяти, то Конгресу важливо вжити певних заходів.

"І я дуже рада, що вперше цього року ми матимемо законопроекти, які ускладнять Росії продовження цієї війни", — пояснила вона.

Щодо законодавчих ініціатив, то під час засідання комітету планується розгляд трьох законопроектів: документ, який визнає Росію державою, яка підтримує тероризм через викрадення українських дітей; ініціативу щодо економічних санкцій проти Китаю за підтримку військових дій Росії; законопроект, що передбачає передачу заморожених російських активів у США Україні кожні 90 днів.

Джерело: https://www.axios.com/2025/10/21/senate-foreign-relations-russia-sanctions
