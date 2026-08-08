Сенат США нанес новый удар по Москве: Зеленский раскрыл, чего теперь ждет от Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Сената США поддержать законопроект о новых санкциях против России и Ирана. Теперь документ должен пройти рассмотрение в Палате представителей, после чего в случае одобрения может быть направлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

Сенат США. Фото: из открытых источников

Зеленский поблагодарил американских сенаторов за поддержку и отдельно отметил двухпартийный характер решения. По его словам, усиление санкционного давления остается одним из ключевых инструментов, способных заставить Москву отказаться от продолжения войны против Украины.

"Украина ценит всю поддержку, которую Соединенные Штаты оказывают Украине – от обеих партий и всего Американского народа", — заявил президент.

Он подчеркнул, что решение Сената приобретает особое значение на фоне продолжающихся российских атак по Украине и применения российскими войсками баллистических ракет. Зеленский связал санкционное давление и поддержку украинской противовоздушной обороны с необходимостью защищать жизнь граждан.

"Когда Путин делает свою последнюю ставку в затягивании войны на баллистику и когда мы так ищем ракеты для "Петриотов" для нашей защиты, очень важны все сигналы поддержки защиты жизни", — отметил глава государства.

По словам Зеленского, дальнейшее усиление давления на Россию должно создать условия для дипломатического завершения войны. Президент фактически дал понять, что санкции рассматриваются Киевом не только как экономический инструмент, но и как способ изменить расчеты российского руководства.

"Дипломатия становится ближе с каждым шагом давления на агрессора", — заявил Зеленский.

Теперь судьба санкционного законопроекта зависит от Палаты представителей США. В случае прохождения этого этапа документ окажется на столе у Дональда Трампа, которому предстоит решить вопрос о его подписании.

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