Сенат США завдав нового удару по Москві: Зеленський розкрив, чого тепер чекає від Трампа

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Сенату США підтримати законопроект щодо нових санкцій проти Росії та Ірану. Тепер документ має відбутися розгляд у Палаті представників, після чого у разі схвалення може бути направлений на підпис президенту США Дональду Трампу.

Сенат США Фото: з відкритих джерел

Зеленський подякував американським сенаторам за підтримку та окремо відзначив двопартійний характер рішення. За його словами, посилення санкційного тиску залишається одним із ключових інструментів, здатних змусити Москву відмовитися від продовження війни проти України.

"Україна цінує всю підтримку, яку Сполучені Штати надають Україні — від обох партій і всього Американського народу", — заявив президент.

Він підкреслив, що рішення Сенату набуває особливого значення на тлі російських атак по Україні, що тривають, і застосування російськими військами балістичних ракет. Зеленський пов'язав санкційний тиск та підтримку української протиповітряної оборони із необхідністю захищати життя громадян.

"Коли Путін робить свою останню ставку у затягуванні війни на балістику і коли ми так шукаємо ракети для "Петріотів" для нашого захисту, дуже важливими є всі сигнали підтримки захисту життя", — зазначив глава держави.

За словами Зеленського, подальше посилення тиску на Росію має створити умови для дипломатичного завершення війни. Президент фактично дав зрозуміти, що санкції розглядаються Києвом не лише як економічний інструмент, а й як спосіб змінити розрахунки російського керівництва.

"Дипломатія стає ближчою з кожним кроком тиску на агресора", — заявив Зеленський.

Наразі доля санкційного законопроекту залежить від Палати представників США. У разі проходження цього етапу документ опиниться на столі у Дональда Трампа, який має вирішити питання про його підписання.

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