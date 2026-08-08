Сенат США подготовил Москве «экономическую ловушку»: Портников объяснил, чем опасен закон Грэма

Сенат США сделал очередной шаг к усилению экономического давления на Россию, поддержав законопроект, который позволяет президенту Дональду Трампу применять дополнительные санкционные инструменты против Москвы и государств – покупателей российских энергоресурсов. В своем видеоблоге журналист и публицист Виталий Портников объясняет, почему этот документ может оказаться значительно важнее обычного санкционного пакета.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Журналист отметил, ключевая идея закона заключается в ударе по главному источнику доходов Кремля – экспорту нефти и газа. Документ предусматривает возможность введения высоких пошлин против стран, которые продолжают покупать российские энергоносители или помогают Москве обходить санкции. В актуальной версии максимальная ставка таких тарифов составляет до 100%.

Таким образом, Вашингтон получает потенциальный механизм давления не только непосредственно на Россию. Под ударом могут оказаться и крупнейшие покупатели ее нефти и газа. Для таких государств сотрудничество с Москвой может стать существенно дороже, а значит, появляется дополнительный стимул сокращать закупки российского сырья.

По оценке Портникова, в этом и заключается принципиальное отличие закона Грэма. Его задача – не просто наказать российские компании, а создать ситуацию, при которой продолжение торговли с Россией становится экономически невыгодным для ее партнеров. Подобный подход способен постепенно сокращать российские доходы и, соответственно, ресурсы для финансирования войны.

При этом окончательная судьба документа еще зависит от дальнейшего законодательного процесса. Ранее его продвижение сталкивалось с разногласиями вокруг того, насколько широкими должны быть полномочия президента США. В частности, часть демократов опасалась, что предоставление Белому дому дополнительных тарифных полномочий может затронуть американских союзников. Тем не менее законопроект получил значительную двухпартийную поддержку. Его сторонники рассчитывают, что экономическое давление заставит Кремль пересмотреть расчет на затяжную войну.

Портников рассматривает закон Грэма как инструмент более широкой стратегии: лишить Россию финансовых ресурсов, заставить ее экономику адаптироваться к постоянному дефициту доходов и одновременно усилить давление на страны, которые помогают Москве сохранять экспорт нефтегазовых ресурсов.

Читайте также на портале "Комментарии" — сенат США нанес новый удар по Москве: Зеленский раскрыл, чего теперь ждет от Трампа.



