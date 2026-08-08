Сенат США підготував Москві «економічну пастку»: Портников пояснив, чим небезпечний закон Грема

Сенат США зробив черговий крок до посилення економічного тиску на Росію, підтримавши законопроект, що дозволяє президенту Дональду Трампу застосовувати додаткові санкційні інструменти проти Москви та держав – покупців російських енергоресурсів. У своєму відеоблозі журналіст і публіцист Віталій Портников пояснює, чому цей документ може виявитися значно важливішим за звичайний санкційний пакет.

Санкції проти Росії. Фото: з відкритих джерел

Журналіст зазначив, що ключова ідея закону полягає в ударі по головному джерелу доходів Кремля – експорту нафти та газу. Документ передбачає можливість запровадження високих мит проти країн, які продовжують купувати російські енергоносії або допомагають Москві обходити санкції. В поточній версії максимальна ставка таких тарифів становить до 100%.

Таким чином, Вашингтон отримує потенційний механізм тиску не лише безпосередньо на Росію. Під ударом можуть опинитися і найбільші покупці її нафти та газу. Для таких держав співробітництво з Москвою може стати суттєво дорожчим, а отже, з'являється додатковий стимул скорочувати закупівлі російської сировини.

За оцінкою Портникова, у цьому полягає принципова відмінність закону Грема. Його завдання – не просто покарати російські компанії, а створити ситуацію, за якої продовження торгівлі з Росією стає економічно невигідним для її партнерів. Подібний підхід здатний поступово скорочувати російські доходи та, відповідно, ресурси для фінансування війни.

При цьому остаточна доля документа залежить ще від подальшого законодавчого процесу. Раніше його просування стикалося з розбіжностями навколо того, наскільки широкими мають бути повноваження президента США. Зокрема, частина демократів побоювалася, що надання Білому дому додаткових тарифних повноважень може торкнутися американських союзників. Проте законопроект отримав значну двопартійну підтримку. Його прихильники розраховують, що економічний тиск змусить Кремль переглянути розрахунок затяжної війни.

Портніков розглядає закон Грема як інструмент ширшої стратегії: позбавити Росію фінансових ресурсів, змусити її економіку адаптуватися до постійного дефіциту доходів і одночасно посилити тиск на країни, які допомагають Москві зберігати експорт нафтогазових ресурсів.

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