Сенат США принял рекордные расходы на оборону: сколько денег дадут Украине

Сенат Соединенных Штатов одобрил масштабный законопроект об оборонной политике на 2026 год. Общий объем финансирования нужд обороны составляет 901 миллиард долларов. Предусмотрены средства и на помощь Украине.

Конгресс США. Фото: из открытых источников

Как сообщает CBS News, за принятие законопроекта проголосовали 77 сенаторов, в то время как 22 высказались против. Документ насчитывает около трех тысяч страниц и определяет рекордный уровень оборонных расходов США на следующий год.

Бюджет Пентагона в 2026 году составит 901 млрд долларов. Законопроект предусматривает повышение денежного довольствия американских военнослужащих на 4%, масштабные закупки вооружения и инвестиции в оборонные программы. Отдельный упор сделан на усилении конкурентных возможностей США в стратегическом противостоянии с Китаем и Россией.

Отдельным пунктом документа заложено 800 миллионов долларов на поддержку Украины в рамках Инициативы помощи Киеву (Ukraine Security Assistance Initiative). Финансирование рассчитано на два года – по 400 миллионов долларов ежегодно. Средства будут направлены американским компаниям за производство и поставку вооружения для Вооруженных сил Украины.

Кроме того, законопроект предусматривает продление Балтийской инициативы безопасности и выделение 175 миллионов долларов на укрепление обороны Латвии, Литвы и Эстонии. Также документ устанавливает ограничения на сокращение численности американских войск в Европе — она не может опускаться ниже 76 тысяч человек.

Запрещается также лишать командующего Вооруженными силами США в Европе статуса Верховного главнокомандующего Объединенных сил НАТО, который должен сохранить нынешнюю структуру военного управления Альянса.

