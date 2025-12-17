logo_ukra

Сенат США ухвалив рекордні видатки на оборону: скільки грошей дадуть Україні
НОВИНИ

Сенат США ухвалив рекордні видатки на оборону: скільки грошей дадуть Україні

Фінансування для України розраховане на два роки, кошти спрямують американським компаніям за виробництво та постачання озброєння для ЗСУ

17 грудня 2025, 22:47
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Сенат Сполучених Штатів схвалив масштабний законопроєкт про оборонну політику на 2026 рік. Загальний обсяг фінансування потреб оборони становить 901 мільярд доларів. Передбачені кошти й на допомогу Україні.

Сенат США ухвалив рекордні видатки на оборону: скільки грошей дадуть Україні

Конгрес США. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє CBS News, за ухвалення законопроєкту проголосували 77 сенаторів, тоді як 22 висловилися проти. Документ налічує близько трьох тисяч сторінок і визначає рекордний рівень оборонних витрат США на наступний рік.

Бюджет Пентагону у 2026 році сягне 901 млрд доларів. Законопроєкт передбачає підвищення грошового забезпечення американських військовослужбовців на 4%, масштабні закупівлі озброєння та інвестиції в оборонні програми. Окремий акцент зроблено на посиленні конкурентних можливостей США у стратегічному протистоянні з Китаєм та Росією.

Окремим пунктом документа закладено 800 мільйонів доларів на підтримку України в межах Ініціативи безпекової допомоги Києву (Ukraine Security Assistance Initiative). Фінансування розраховане на два роки — по 400 мільйонів доларів щорічно. Кошти спрямують американським компаніям за виробництво та постачання озброєння для Збройних сил України.

Крім того, законопроєкт передбачає продовження Балтійської безпекової ініціативи та виділення 175 мільйонів доларів на зміцнення оборони Латвії, Литви й Естонії. Також документ встановлює обмеження на скорочення чисельності американських військ у Європі — вона не може опускатися нижче 76 тисяч осіб.

Забороняється також позбавляти командувача Збройних сил США в Європі статусу Верховного головнокомандувача Об’єднаних сил НАТО, що має зберегти нинішню структуру військового управління Альянсу.

Як повідомляв портал "Коментарі", американські сенатори з обох партій різко розкритикували мирну пропозицію президента Дональда Трампа, назвавши її фактично планом капітуляції України.  Зокрема директор із комунікацій Українського конгресу Америки Андрій Добрянський підкреслив, що суверенітет України є фундаментальним фактором у питаннях оборони та перспектив членства в НАТО та ЄС.



Джерело: https://www.cbsnews.com/news/senate-passes-ndaa-defense-bill-trump/
