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Сенат США проголосовал за конституционность второго импичмента Трампа

Демократы начали вторую процедуру импичмента экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, чтобы лишить его права баллотироваться на выборах

сегодня, 01:41
Автор:

Ольга Чародий

Сенат США проголосовал за конституционность процесса по импичменту бывшему президенту Дональду Трампу. Обсуждение по сути продолжат на следующий день.

Сенат США проголосовал за конституционность второго импичмента Трампа

Дональд Трамп Фото: pravda.com.ua

Об этом сообщает CNN.

За конституционность импичмента в отношении Трампа проголосовали 89 сенаторов, против высказались 11. Таким образом, процесс импичмента будет продолжен. Демократы начали вторую процедуру импичмента экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, чтобы лишить его права баллотироваться на выборах. Об этом на слушаниях в Сенате заявил адвокат Дональда Трампа Брюс Кастор.

"Мы на самом деле собрались только потому, что большинство в Палате представителей не хочет встретиться с Дональдом Трампом в качестве политического кандидата в будущем", — заявил он.

При этом, по словам адвоката, от представителей Трампа в связи с беспорядками в Вашингтоне "никогда не услышат ничего, кроме осуждения и требований наказать виновных по закону".

Как известно, Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Речь идет о беспорядках в Вашингтоне, которые устроили сторонники 45-го президента, а также об их вторжении в Капитолий.

Днем ранее лидер большинства Сената Соединенных Штатов Чак Шумер объявил о достигнутом соглашении, которое устанавливает структуру предстоящего импичмента Дональда Трампа, что гарантирует справедливость разбирательства.

Напомним, в центре разбирательства единственный пункт обвинения – "подстрекательство к мятежу": Трампа обвиняют в призывах к беспорядкам в Капитолии, произошедшим 6 января, когда Конгресс утверждал победу Джо Байдена на президентских выборах 2020 года.




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Источник: https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-impeachment-trial-02-09-2021/index.html
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