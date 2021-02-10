Сенат США проголосовал за конституционность второго импичмента Трампа

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Ольга Чародий
Сенат США проголосовал за конституционность процесса по
импичменту бывшему президенту Дональду Трампу. Обсуждение по сути продолжат на
следующий день.
Дональд Трамп Фото: pravda.com.ua
Об этом сообщает CNN.
За конституционность импичмента в отношении Трампа проголосовали 89 сенаторов, против высказались 11. Таким образом, процесс импичмента будет продолжен. Демократы начали вторую процедуру импичмента экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, чтобы лишить его права баллотироваться на выборах. Об этом на слушаниях в Сенате заявил адвокат Дональда Трампа Брюс Кастор.
При этом, по
словам адвоката, от представителей Трампа в связи с беспорядками в Вашингтоне
"никогда не услышат ничего, кроме осуждения и требований наказать виновных
по закону".
Как известно, Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу.
Речь идет о беспорядках в Вашингтоне, которые устроили сторонники 45-го
президента, а также об их вторжении в Капитолий.
Днем ранее лидер большинства Сената Соединенных Штатов Чак Шумер объявил о достигнутом соглашении, которое устанавливает структуру предстоящего импичмента Дональда Трампа, что гарантирует справедливость разбирательства.
Напомним, в центре разбирательства единственный пункт обвинения – "подстрекательство к мятежу": Трампа обвиняют в призывах к беспорядкам в Капитолии, произошедшим 6 января, когда Конгресс утверждал победу Джо Байдена на президентских выборах 2020 года.
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