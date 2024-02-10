Сенат США сделал еще один шаг для оказания помощи Украине: что известно

Сенат США проголосовал за рассмотрение пакета финансирования для Украины, Израиля и других приоритетных вопросов нацбезопасности на сумму 95,3 миллиарда долларов. Ранее речь шла о сумме 118 миллиардов долларов, однако в документ внесли правки, одной из которых было исключение вопроса финансирования безопасности границ США. В эти выходные Сенат ожидает ряд голосований, прежде чем перейти к окончательному принятию. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Hill".

Сенат США. Фото: Associated Press

СМИ отмечает, голоса распределились следующим образом: 64 сенатора "за" и 19 "против", чтобы перейти к работе над законопроектом. Четырнадцать республиканцев присоединились к демократам и двое независимых сенаторов, чтобы официально начать обсуждение закона.

Теперь законопроект будет ближе к прохождению верхней палаты. Сенаторы голосовали после переговоров, которые продолжались в течение дня. Законопроект не содержит положений для остановки потока мигрантов через южную границу США.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер изъял из законопроекта положение о безопасности границы США после того, как все сенаторы-республиканцы, кроме четырех, проголосовали за его блокирование.

В законопроекте прописаны 60 миллиардов долларов для Украины, 14 миллиардов долларов на помощь Израилю в сфере безопасности, 9 миллиардов долларов на гуманитарную помощь гражданскому населению в Секторе Газа, на Западном берегу и в Украине и 4,8 миллиарда долларов на поддержку союзников в Индийско-Тихоокеанском регионе.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл (Кентукки) призвал своих коллег продвигать законопроект, напомнив коллегам, что они несут "обязанность" "обеспечивать общую оборону и вооружить следующего главнокомандующего инструментами для использования американской силы".

Он отметил, что республиканцы в Сенате изменили запрос президента Байдена на финансирование, отметив, что законодательство потребует от администрации определить конкретные цели, требования и показатели помощи Украине.

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